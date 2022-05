Danyiil Medvegyev: Megértem a wimbledoni döntést, de nem tartom tisztességesnek

A férfi teniszezők világranglistáján második Danyiil Medvegyev megérti a wimbledoni szervezők orosz és fehérorosz játékosokat kizáró döntését, amelyet ugyanakkor nem tart tisztességesnek.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A korábbi világelső orosz játékos a svájci Tribune de Geneve lapnak azt mondta, nehéz helyzetben van a füves pályás Grand Slam-tornának otthont adó All England Club vezetése, de ez a döntés precedenst teremthet, és más sportágakra is kihathat.

"Ezek után hol húzzuk meg a határt? Milyen szabályok szerint zárunk ki versenyzőket? Az ATP-vel is egyeztettünk, és arra jutottunk, hogy mi, teniszezők gyakorlatilag egyéni vállalkozók vagyunk, márpedig az Egyesült Királyságban jelenleg is dolgozhatnak orosz nemzetiségű magánszemélyek"

- magyarázta Medvegyev, aki továbbra is bízik abban, hogy pályára léphet az év harmadik nagy tornáján.

A wimbledoni verseny június 27-én kezdődik, a szervezők április végén határoztak arról, hogy az ukrajnai katonai invázió miatt az orosz és fehérorosz játékosok nem vehetnek részt a viadalon. A döntést a férfi, illetve a női tornákat szervező ATP és WTA is kritizálta, a két szervezet ugyanis - semleges színekben - továbbra is engedi indulni az érintett versenyzőket.

A 26 éves Medvegyev tavaly megnyerte a US Opent, az ausztrál nyílt bajnokságon tavaly és idén is döntőt játszott, Wimbledonban a legjobb eredménye a tavalyi nyolcaddöntő. Az orosz játékos az utóbbi hetekben sérvműtét miatt nem teniszezett, de éppen kedden (ma), Genfben tér vissza, és pályára lép a vasárnap kezdődő Roland Garroson is.

(MTI)