A Decathlon felfüggeszti tevékenységét Oroszországban

A Decathlon kedden közleményben bejelentette, hogy ellátási problémák miatt felfüggeszti a tevékenységét Oroszországban. A francia sportszerforgalmazó vállalatra az ukrajnai háború kezdete óta nyomás nehezedik annak érdekében, hogy vonuljon ki az országból.

-illusztráció- (Fotó: Facebook)

"A nemzetközi szankciók szigorú tiszteletben tartásával a Decathlon megállapítja, hogy az ellátási feltételek többé nem adottak ahhoz, hogy folytassuk a tevékenységünket Oroszországban. A Decathlon ezért felfüggeszti az üzletei működtetését"

- olvasható a Mulliez-család tulajdonában lévő nagyvállalat közleményében.

A család három vállalattal van jelen Oroszországban: a Decathon mellett az Auchan áruházlánccal és a Leroy Merlin barkácsbolt-hálózattal. A két utóbbi folytatja tevékenységét Oroszországban.

Az elmúlt napokban mindhárom céget számos bírálat érte Franciaországban és külföldön, amiért nem kíván kivonulni Oroszországból.

"A francia vállalatoknak el kell hagyniuk az orosz piacot. A Renault, az Auchan, a Leroy Merlin és mások nem lehetnek többet Oroszország háborús gépezetének szponzorai"

- jelentette ki Volodomir Zelenszkij ukrán elnök március 24-én a francia képviselők előtt videókapcsolattal elmondott beszédében.

A Decathlon 2006 óta van jelen Oroszországban 60 üzlettel 25 városban, ebből 22 üzletet a moszkvai régióban üzemeltet. A közlemény szerint a vállalat gondoskodik a 2500 orosz munkavállalójáról.

A sportszerforgalmazó Ukrajnában is jelen van, de ott már február végén "befagyasztotta" a tevékenységét, miután "nem tudta teljesen szavatolni a 125 dolgozójának a biztonságát". Az országban négy üzletet és egy internetes vásárlási oldalt működtet a Decathlon.

A cég azt is közölte, hogy Lengyelországban "egy szolidaritási központot" hozott létre a helyi civil szervezetek adományainak elosztására, amelynek összege elérte a 2,6 millió eurót. A Decathlon azt is jelezte, hogy egy szolidaritási alapot is létrehoz egymillió eurós összegben "az érintett lakosság támogatására" Ukrajnában.

A Leroy Merlin barkácsáruház-láncnak Franciaország után a második legfontosabb piaca Oroszország, ahol 36 ezer munkavállalót foglalkoztat 107 üzletében, amely 62 orosz városban található. A cég ukrajnai leányvállalatának dolgozói hétfőn azt kérték az anyavállalattól, hogy szüntesse be tevékenységét Oroszországban, miután bombatámadás érte a cégcsoport egyik kijevi üzletét.

Az Auchan áruházlánc 230 üzlettel van jelen Oroszországban, ahol 3,2 milliárd eurós forgalmat bonyolít, amely a tevékenysége több mint 10 százalékának felel meg.

(MTI)