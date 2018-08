Dekoratív temetőjük van a nyárasdiaknak

Tíz évvel ezelőtt egy nagy vihar tombolt a Csallóközben, akkor Nyárasd szenvedte meg leginkább ezt az időjárást. Nemcsak a magánházakat és a középületeket rongálta meg a viharos idő, de a temetőben is komoly kárt tett. Több fát is kicsavart a helyéből, sírköveket döntött le. Az egy évtizeddel korábbi újsághírek szerint akkor a településen 1,8 millió koronás, azaz euróban 60 ezres kárt okozott a természeti csapás. Koronás viszonylatban az igenis sok pénz volt…

A 2008-as viharban megsérült a halottasház tetőszerkezete, amit szinte azonnal meg kellett javítani, s mivel azt a szél megrongálta, az eső is beesett az épületbe. „A tető megrongálódása oda vezetett, hogy folyamatosak lettek a beázások és ezt a problémát mihamarabb ki kellett javítanunk” – mondja Bacsó László polgármester. Azonnal cselekedni kellett, nem volt idő pályázatok beadására, önerőből kezdték el a felújítást. „Folyamatosan dolgoztunk, ablakokat cseréltünk, majd az ajtókat, persze tetőt szinte azonnal, illetve a raktárat is átalakítottuk. Nemrégiben pedig illemhelyiségeket is építettünk hozzá, melyeket temetések idején és mindenszentekkor nyitunk ki” – magyarázza Bacsó.

Amikor aztán az épület rekonstrukciója elkészült, tovább gondolkoztak. Elkezdték a járdák és a kerítés felújítását is. A terület aszfaltozott járdákat, kovácsoltvas- és betonkerítést kapott, illetve az urnafalat is bővítették. „Persze volna még itt munka, fákat szeretnénk ültetni, hiszen főként a nyári melegben mindenki az árnyékot keresi” – így a polgármester.

A temető felújítása kizárólag saját forrásból, a községi önkormányzat költségvetéséből valósult meg, és az elmúlt egy évtized alatt közel 200 ezer eurót emésztett fel.

(alsa)