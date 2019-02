A dél-koreai női sportolók harmadát éri szexuális zaklatás

A szöuli sportminisztérium által kedden nyilvánosságra hozott felmérés során tavaly májustól decemberig kérdeztek meg a labdarúgásban, kosárlabdában, softballban, röplabdában és golfban érintett sportolókat, edzőket és klubalkalmazottakat. A sportolók 11 százaléka közölte, hogy az elmúlt 12 hónapban érte valamilyen szexuális zaklatás, a molesztálók kétharmada edző vagy idősebb sportoló volt. Ezzel együtt csupán alig öt százalékuk döntött úgy, hogy feljelentést tesz az ügyben.

A sportminisztérium közölte, hogy növeli a szexuális bűnözők büntetésének mértékét, és örökös eltiltások is várhatók.

Az ázsiai ország sportszövetségeiben több szexuális botrány is kipattant az utóbbi időben. Januárban Sim Szuk Hi kétszeres olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó vádolta meg edzőjét azzal, hogy többször megerőszakolta őt. Emellett cselgáncsozók, tekvondósok és birkózók is tettek feljelentést szexuális zaklatás miatt trénereik ellen.

(MTI)