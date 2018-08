A délnyugat-szlovákiai gazdák kártérítést követelnek a kormánytól

A dél- és nyugat-szlovákiai gazdák a tavalyi szárazság miatt továbbra is a kormány segítségét kérik. Ezt Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara (AKS) elnöke közölte egy sajtóközleményben.

Elmondta, hogy az AKS nem talál magyarázatot arra, hogy a kormány miért nem nyújt segítséget annak a 98 dél- és nyugat-szlovákiai mezőgazdasági szereplőnek, amelynek tavaly nagy károkat okozott a szárazság. Ezeket a gazdákat a Statisztikai Hivatal számításai szerint 28,6 milliós veszteség érte, és a többségük esetében 70%-os terméshozam-csökkenésről lehet beszélni.

Patasi hangsúlyozta, hogy a dél- és nyugat-szlovákiai gazdák a kormány ígérete ellenére, eddig nem kaptak kártérítést. Az AKS ezért levélben fordult Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfőhöz, amelyben a helyzet megoldását kéri tőle.

Az AKS-t az is nyugtalanítja, hogy Gabriela Matečná (SNS) földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter már most segítséget ígér azoknak a gazdáknak, akiknek a szárazság ebben az évben is gondot okozott, de közben még a tavalyi kártérítések sincsenek megoldva.

„Hasonló ígéretet a 2500 alkalmazottal rendelkező 98 dél- és nyugat-szlovákiai mezőgazdasági szereplő is kapott annak idején. Ma arra várnak, hogy Matečná miniszter asszony a kormány elé terjessze a 2017-es év összegzését. Mivel a miniszter asszony ígéretéhez Peter Pellegrini kormányfő is csatlakozott, az AKS levélben szólítja fel a miniszterelnököt, hogy segítsen”

– hangsúlyozta Patasi Ilona. Emlékeztetett: a dél- és nyugat-szlovákiai gazdák a szárazság miatt előzetesen 38,6 millió eurós veszteséggel számolnak. A Statisztikai Hivatal az előző évi szárazság következményeinek a múlt hónapi elemzésében 28,6 millió eurós veszteséget ismert el. "Ez a pénz hiányzik a gazdáknak az adó, a biztosítás, a vetőmag, a műtrágya és más tételek kifizetésére” – pontosított Mészáros Árpád, az AKS alelnöke.

(TASR)