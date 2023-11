A Demokrati vezetésének minden tagja lemondott, jön a tisztújító kongresszus

December 2-án lesz a Demokrati tisztújító kongresszusa, melyen új elnökséget választ – tájékoztatta a párt sajtóosztálya a TASR-t.

Fotó: TASR

„December 2-án lesz a Demokrati tisztújító kongresszusa, a párt vezetésének minden tagja lemondott, így teljes tisztújítás lesz” – közölte a párt. Miroslav Kollár alelnök, volt parlamenti képviselő időközben bejelentette, hogy befejezi politikai pályafutását.

A szeptemberi választás után fokozatosan több párt is kongresszust tart, melyen a választás eredményét is kiértékelik. A Demokrati nem jutott be a parlamentbe. Továbbra is jobbközép pártként kíván tevékenykedni, amely nyugodt társadalmi légkört és megoldásokat kínál.



(TASR)