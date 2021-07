Diana walesi hercegné 60 éve született

Július 1-jén lenne hatvanéves Lady Diana Spencer walesi hercegné, Károly brit trónörökös egykori felesége. A fiatalon, alig 36 évesen autóbalesetben elhunyt Diana, akit csak "a nép hercegnőjeként" emlegettek, már életében hatalmas népszerűségnek örvendett, halála világszerte soha nem látott gyászt váltott ki, s sokan szinte szentként tisztelik.

Diana Francis Spencer a brit királyi családdal rokonságban álló arisztokrata családban született a délkelet-angliai, sandringhami Park House-ban. A birtokot szülei II. Erzsébet királynőtől bérelték, őfelsége kisebb fiai, András és Eduárd herceg gyermekkori játszótársai voltak. Szülei válása után három testvérével apjával maradtak, de mostoha anyjával nem jött ki, gyermekkora boldogtalanul telt. A Lady előnevet 1975-ben, tizennégy évesen kapta meg, amikor apja Spencer grófja lett. Iskolai tanulmányainak befejezése után egy óvodában kezdett dolgozni.

1977-ben egy vadászaton ismerkedett meg a nála tizenhárom évvel idősebb trónörökössel, Károly walesi herceggel, akivel 1981. július 29-én a londoni Szent Pál-székesegyházban "az évszázad esküvőjén" fogadtak örök hűséget. "Lady Di" egyik napról a másikra vált a világ legtöbbet fényképezett asszonyává, a kecses és elegáns, ugyanakkor félénk és tapintatos hercegnő természetes kedvességével meghódította alattvalói és az egész világ szívét. Manökennek beillő alakja és fotogén arca gyakran tűnt fel a lapokban, frizurái és elegáns ruhái divatot teremtettek, hírnevét számos jótékonysági ügy támogatására használta fel. A felszín alatt azonban egy boldogtalan nő rejtőzött, aki nem tudott kijönni anyósával, úgy érezte, gúzsba kötik a merev szabályok, depresszióval, önértékelési zavarokkal küszködött, étkezési rendellenességekben szenvedett, megviselte a folytonos menekülés a bulvársajtó elől.

1982. június 21-én megszületett első gyermeke, Vilmos herceg, majd 1984. szeptember 15-én Harry herceg, de férjével egyre távolabb kerültek egymástól. Károly az esküvő után is fenntartotta egyre kevésbé titkos viszonyát Camilla Parker Bowles-szal (akit 2005-ben feleségül is vett). A hűtlenség egy idő után kölcsönös volt, s a hercegi pár 1992 végén hivatalosan is külön költözött. A válást 1996. augusztus 28-án mondták ki, Diana jelentős anyagi juttatások mellett megtarthatta a walesi hercegné titulust, de le kellett mondania az Ő Királyi Felsége címről. Diana 1995-ben a brit monarchiát alapjaiban megrázó interjút adott, amelyben "kissé zsúfoltnak" nevezte házasságát, "mert hárman voltak benne". (A nemrég lezárult vizsgálat elmarasztalta a BBC-t minden idők legnézettebb brit tévéműsora ügyében, miután bebizonyosodott, a hercegnőt csalárd módon vették rá a beszélgetésre.)

Élete a válás után sem lett könnyebb, továbbra is paparazzók követték minden lépését. Folytatta jótékonysági tevékenységét, felkarolta a gyermekek, az AIDS-betegek ügyét és kampányolt a taposóaknák betiltásáért. Annak érdekében, hogy fiai ne csak a kiváltságosok világát ismerjék, "megértsék az emberek érzelmeit, bizonytalanságát, szorongását, reményeit és álmait", magával vitte őket kórházakba, hajléktalanszállókra, árvaházakba, gyorséttermekbe és tömegközlekedési eszközökre is. Együttérzése, kedvessége és megközelíthetősége miatt rendkívül népszerű lett, megkapta a "nép hercegnője" elnevezést. Magyarországon 1990-ben járt a brit trónörökösi pár, Diana 1992-ben jószolgálati tevékenység keretében tartózkodott hazánkban.

Élete tragikusan fiatalon ért véget. 1997. augusztus 31-én éjjel Párizsban barátjával, az egyiptomi milliomos Dodi Fayeddel a motorkerékpáros lesifotósok elől menekült, amikor autójuk egy híd aluljárójának falába csapódott. Fayed és a - mint utólag kiderült, ittas - sofőr a helyszínen, Diana néhány órával később a kórházban halt meg. A balesetért Franciaországban beperelték a fotósokat, de a bíróság felmentette őket. A brit hatóságok hivatalból indított vizsgálata csak 2008-ban zárult le, a jelentés gondatlan emberölést állapított meg, amelyért a halott sofőr és kocsit üldöző paparazzók egyaránt felelőssé tehetők. Ez a magyarázat sokakat nem elégített ki, így számtalan összeesküvés-elmélet kering (ezeket támogatja Fayed multimilliárdos apja is).

A walesi hercegné halála hisztériához hasonló gyászt váltott ki hazájában és világszerte. A királynő, akit egyre többen neveztek érzéketlennek, amiért a halálhír után napokig nem tett közzé hivatalos nyilatkozatot, végül a protokollt megtörve fél évszázados uralkodása során másodszor intézett közvetlenül beszédet népéhez. Döntésének értelmében Diana, bár hivatalosan már nem volt a királyi család tagja, annak kijáró termetést kapott. A temetésen milliók vettek részt és az egész világon közvetítették, amint a 15 éves Vilmos és a 12 éves Harry herceg apjukkal követik a koporsót a gyászmenetben. A búcsúztatáson Sir Elton John a Marilyn Monroe emlékére írt Candle in the Wind című dalának Diana emlékére átdolgozott változatát énekelte, amely minden idők második legsikeresebb kislemeze lett.

Lady Di számtalan művészeti alkotást ihletett. Az emlékét őrző számtalan művészeti alkotás közül az első a Hyde Park 210 méter hosszú szökőkútja, amely 2004-ben készült el. Az idén július 1-jén, a hercegnő hatvanadik születésnapján avatják fel a londoni Kensington-palota előtt azt a szobrot, amelynek felállítását még 2017-ben jelentett be Vilmos herceg és Harry herceg, alkotója pedig Ian Rank-Broadley, akinek II. Erzsébetről készített portréja a brit pénzérméken látható. Stephen Frears rendező A királynő című filmjének témája a Diana halála utáni feszültségekkel és érzelmekkel teli hét, s az idén mutatják be Kristen Stewart főszereplésével a Diana életéről szóló legújabb filmet Spencer címmel.

