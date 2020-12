Digitális nyelvtanulásra hívja a kicsiket Nini és Nana, magyar és szlovák nyelven is

Az aktuális helyzetben az online oktatás már-már mondhatni a mindennapok részévé vált. Nem csupán a felsőoktatásban résztvevők és középiskolások, de az általános iskolások, sőt, olykor az óvodások számára is. A kicsik figyelmét lekötni azonban sokszor nem egyszerű feladat. Az alternatív oktatási segédeszközök éppen ezért nagy segítséget tudnak nyújtani a gyermekek fejlesztésében és tanításában. Ilyen a közelmúltban elkészült NiniNana – Játékosan magyarul nyelvoktató alkalmazás is, melyen két kisállat, egy róka és egy nyuszi vezeti körbe a kicsiket és tanítja őket játékosan nyelvünk szépségeire. A kettőtől hat éves korú gyermekek számára ajánlott, ingyenesen letölthető applikáció a magyar mellett szlovák nyelven is elérhető.