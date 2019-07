Diplomácia védi a seggüket a Szlovákiában kavaró orosz kémeknek

„Az orosz titkosszolgálatok tagjai legtöbbször diplomáciai fedettséget élvezve tevékenykednek Szlovákiában, és leggyakrabban a központi államigazgatásban, a biztonsági szervezeteknél és az energiaszektorban foglalkoztatott személyeket igyekeznek együttműködésre bírni” - áll a jelentésben.

Aktív tevékenységet fejtenek ki Szlovákiában a kínai titkosszolgálatok is. „Itt főleg informatikai és telekommunikációs információk megszerzéséről volt szó” - tette közzé a szlovák titkosszolgálat. Az SIS figyeli a gyanús külföldi diplomatákat és azokat a külföldi állampolgárokat is, akiknél felmerül, hogy hírszerzési tevékenységre használhatják fel őket, ezen a területen együttműködik a szlovák külügyminisztériummal is.

A jelentés a migrációval és a szervezett bűnözéssel is foglalkozik. „A Szlovákiában működő bűnszervezetek bevételei főleg gazdasági bűncselekményekből és megvesztegetésből, az állami és az uniós támogatásokkal való visszaélésekből, vám- és adócsalásból, csempészésből, a közbeszerzési pályázatok manipulálásából és a drogkereskedelemből származnak” - tette közzé a titkosszolgálat.

Az SIS az állami és önkormányzati alkalmazottak, valamint állami részesedésű cégek vezetőinek korrupciós ügyeiről is gyűjtött információkat. „Elsősorban az állami és az uniós támogatások átláthatatlan odaítéléséről, a közbeszerzések manipulálásáról és az állami megrendelésekkel kapcsolatos ügyekről van szó” - hozta nyilvánosságra az SIS, azzal a megjegyzéssel, hogy a rendőrségnél, a bíróságokon és a pénzügyi igazgatóságnál esetlegesen felbukkanó korrupciós ügyeket is nyomon követte.

TASR