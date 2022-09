Divatrendek 2022 őszére – hol találjuk meg őket?

Ahogyan lenni szokott, minden évben kijönnek őszre is az aktuális divatrendek. Persze ezekről mindenféle médium hírt ad, ám sokszor botlunk olyan cikkekbe, amelyek nem megbízhatóak ilyen téren. Hol keressük tehát a valódi forrásokat, ahol tényleg az aktuális trendekről olvashatunk? Fashion blogok, hiteles magazinok és portálok ajánlói következnek.

A valódi divatmagazinokat böngésszük

Az olyan ikonikus divatmagazinok, mint a Vogue, az Elle vagy a Harper's Bazaar biztos, hogy hiteles forrásokból dolgoznak, ha a trendekről van szó. S mivel világhírűek, ezért első kézből értesülnek a divatházak újdonságairól is. Ezért ha már jó előre szeretnénk tudni, milyen trendek lesznek az idén, akkor érdemes böngészni ezen magazinok portáljait. Persze ehhez nem árt, ha valamennyire értünk angolul, ha pedig nem, akkor egy weboldalfordító sokat tud benne segíteni. Az ilyen magazinok ráadásul nem csak az aktuális trendekről és divathírekről publikálnak. A cikkek között akár olyanokat is találunk, amely a következő évek trendjeit vetítik előre. Márpedig a trendeket sokszor a legnagyobb divatházak diktálják, ők pedig néha évekre előre is hajlamosak tervezni.

Fashion blogok ismert webáruházaktól

Hazai berkekben egyértelműen akkor járunk a legjobban, ha kifejezetten olyan webáruházak fashion blogjait olvassuk, amelyek a legnagyobb márkákkal foglalkoznak. Ezek a blogok magyarul íródnak, és kifejezetten hiteles források alapján nem csak az aktuális trendeket közlik, de tanácsokat is adnak a stílusos öltözködéshez. Ezért itt egyszerre több mindent is elérünk. A fashion blog segítségével megtalálhatjuk a saját stílusunkat, eligazodhatunk a divat világában és értesülhetünk a trendekről. Ezen kívül a webáruházakhoz köthető ajánlásokat és akciókat is megosztanak velük. A CCC fashion blogja például pont ilyen. Nem csak a trendekről szól, de segít a webáruház kínálatához tanácsot adni. Ráadásul közvetlen meg is vásárolhatjuk a CCC-től azokat a trendi termékeket, amelyekről olvasunk. Vagyis a fashion blog ilyen téren talán az egyik legjobban használható forrás.

Divat vloggerek

A blogok vizuális megjelenítői lényegében összefoglaló és bemutató módon értesítenek minket a fenti két forrás aktuális híreiről. A különféle trendeket akár a saját megvásárolt ruháikon és cipőiken keresztül mutatják be. Ezen kívül márkákat ajánlanak, webáruházakat értékelnek és igyekeznek olyan véleményt alkotni, amely nekünk is hasznos lehet. A vloggerek ráadásul sokat tesztelnek. Általunk az olvasott trendek használhatóságát is megismerhetjük, ezért nem kell úgy vásárolnunk, hogy nem ismerjük az adott termékek hátrányait. Hazánkban is sok ismert divatvlogger található a YoutTube-on, érdemes nézelődni a videóik között. Ugyanakkor, ha valóban naprakészek szeretnénk lenni, a vlogok mellett nem árt, ha a fenti két forrásból is tájékozódunk. Teljes képet ugyanis a vloggerek nem fognak tudni adni, hiszen a videós megosztásaikban általában már a saját szubjektív véleményük is bekerül. Ezzel pedig minket is befolyásolhatnak.

(PR-cikk)