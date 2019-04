A zenekar Dr. Benkó Sándor 2015. decemberében bekövetkezett halála után, 2016-tól a Benkó Dixieland Band utolsó felállásában és hagyományait tiszteletben tartva folytatja tovább művészeti munkáját. A klarinétos szerepét Dennert Árpád vette át.

Idézet a zenekartól: "...Kiváló barátunk, Benkó Sándor helyét az új zenekarban egy nagyszerű fafúvós, Dennert Árpád tölti be. Vele új lendületet kaptunk, megjelent egy új hang, egy új szín, különös tekintettel arra, hogy a régi zenekarban ismeretlen hangszer, a tenorszaxofon is helyet kap a műsorban. A produkció arculatát, hangzását továbbra is az "utolsó mohikán", Nagy Iván határozza meg, hiszen jellegzetes harsonázása és éneklése mellett az új hangszereléseket is ő készíti..."

Eddigi rövid fennállásuk alatt a vérprofi zenészekből álló formáció a magyarországi helyszíneken kívül nagy sikerrel lépett fel Törökországban, Németországban, illetve több alkalommal Szlovákiában is. Legutóbb január 11-én Léván a Reviczky Házban adtak fergeteges koncertet a dunaszerdahelyi elóKONCERT műsoriroda szervezésében.

A Dixie Kings of Hungary továbbviszi a budapesti Pinceszínházban 50 éve alakult dixieland klubot is, ami alighanem egyedülálló a műfaj történetében.

Az együttes tagjai: Nagy Iván (harsona, ének, zenekarvezető), Szalóky Béla (trombita), Dennert Árpád (klarinét, szaxofon), Kovacsevics Gábor (dob), Csikós Miklós (bőgő), Gáspár Pál (bendzsó), Pintér Péter (zongora)

Az ígéretes pozsonyi koncert április 9-én, kedden este 7 órai kezdettel tekinthető meg a néhai YMCA épületében a Majestic Music Club nagytermében (Karpatská 2).

A helyszínen a tisztelt érdeklődők megvásárolhatják az együttes különböző hanghordozóit, akárcsak a nemrég megjelent "STILL ALIVE "CD-t is.

Belépőjegyek elővétele kizárólag a Ticketportal hálózatában - www.ticketportal.sk, valamint megvásárolhatók a helyszínen 1 órával a kezdés előtt.

Bővebb info: +421 905 654 349, www.elokoncert.sk, www.ticketportal.sk

(PR-cikk)