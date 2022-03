Dolgozhatnak Szlovákiában az ukrán menekültek, de a munkahivatal egyelőre nem segít nekik munkát találni

Az ukrajnai háború kitörése óta több mint 153 ezer menekült érkezett Szlovákiába, akik a határon átmeneti menedéket kérhetnek. Ennek köszönhetően haladéktalan egészségügyi ellátásban és rászorultsági járulékban részesülhetnek, emellett munkát is vállalhatnak az országban. Eddig több mint 11 ezren folyamodtak átmeneti menedékhez.

Fotó: TASR

A menekültek ugyan legálisan dolgozhatnak Szlovákiában, de nem regisztrálhatják őket a munkahivatalban. Jelenleg az idegenrendészeten keresztül vannak regisztrálva, és ha munkát akarnak találni, akkor úgymond önerőből, az állam segítsége nélkül kell megtenniük.

Milan Krajniak munkaügyi miniszter viszont változtatna ezen, mégpedig a menekülthullámmal kapcsolatos tervezett törvénycsomaggal, ami lehetővé tenné, hogy a menekülteket is regisztrálni lehessen a munkahivatalba, ezzel teljes értékű hozzáférésük legyen a munkapiachoz. Több előnye is van annak, ha valaki regisztrálva van: jogosult bizonyos támogatásokra, vagy részt vehet iskolázásokon. Emellett a munkáltató is támogatásban részesülhet, ha munkát ad ilyen személynek.

A menekültek többsége pedig szeretne is dolgozni – sokan már a határátlépéskor arról érdeklődnek, hogy a szlovákiai törvények lehetővé teszik-e számunkra, hogy nálunk dolgozhassanak.

A szlovákiai munkapiac szívesen látja az erősítést, ugyanis hosszú ideje nem sikerül betölteni 80-100 ezer munkapozíciót. Főként olyan alacsonyan kvalifikált pozíciókban van hiány, mint a gyártási operátor vagy a kisegítő erő raktárakban. A munkaügyi minisztérium szerint a munkahivatalban van annyi regisztrált munkanélküli, aki ezeket a pozíciókat be tudná tölteni, de a részükről nincs érdeklődés. Szintén hiány van orvosból és egészségügyi nővérből, de idegenforgalom, gasztronómia, vendéglátás, közlekedés, logisztika és szállítmányozás terén is.

Szlovákiában jelenleg megközelítőleg 20 ezer ukrán dolgozik, ami a külföldi munkavállalók egyharmadát teszi ki. Ezek 27 százaléka felsőfokú végzettségű.



(HN/SME)