Dolgozna egy olyan munkahelyen, amelyre büszke lehet?

Szlovákiában is egyre növekszik azok száma, akik olyan munkahelyet keresnek, amely nemcsak a fizetésről és a bónuszokról szól, hanem a munkafeltételekről és a munkáltató által képviselt értékekről is. Az életminőségükre igényes munkavállalók előnyben részesítik azokat a vállalatokat, amelyek modern megoldásokkal és környezetbarát módon működnek. Dunaszerdahely közelében hamarosan egy ilyen cég nyitja meg a kapuit.

Dunaszerdahelytől alig pár kilométerre, Egyházkarcsa határában látványos építkezés zajlik.

Egy világszerte jelen lévő, az e-kereskedelem számára logisztikai szolgáltatásokat nyújtó amerikai cég, az Ingram Micro itt építi 190. üzemét. A vállalat közép-európai logisztikai központja szeptember közepétől a divatárut forgalmazó ABOUT YOU webáruházat szolgálja ki.

Teljes mértékben automatizált rendszerek irányítása alatt

A tágas csarnokban a termékek ki- és betárazására szolgáló szállítószalagtól kezdve az áruválogató és csomagelosztó gépsorokig szinte mindent automata rendszerek irányítanak. „A magas szinten automatizált disztribúciós folyamatot informatikai rendszerek támogatják, könnyebbé téve az Ingram Micro üzemében dolgozók munkáját. A világ 60 országában jelen lévő cégnek ez a legmodernebb raktára, amelyet a legfrissebb innovációkat felhasználva alakítottak ki” – mondta el Ctibor Gabaš, az Ingram Micro Slovakia IT-menedzsere.

A zöld energiákat is felhasználó, fűtött és klimatizált csarnok tetőzetére szolárpanelek kerültek, az elektromos autóval közlekedők számára pedig töltőoszlopokat állítottak fel a parkolóban. Röviden: az Ingram Micro Slovakia egy olyan logisztikai központot hozott létre, amely felkészült a koronavírus-járvány után felpörgő zöld gazdaság időszakára.

A munkáltató, amelyre a dolgozók büszkék lehetnek

A modern, robotizált és környezetbarát munkahely már önmagában elegendő ok a munkáltatói márkára való büszkeségre, de mindezt tovább fokozzák a munkavállalói szemszögéből is kiváló feltételek.

A kétműszakos munkarendben dolgozók számára két szünetet biztosítanak: az egyik az étkezési szünet, a másik pedig a munkavállaló által választott időpontban tartott pihenő. „Az üzemi étkezdében 4 főétel és 2 leves közül választhatnak a dolgozók. Arra törekszünk, hogy a kínálat változatos és egészséges legyen, az ételek pedig lehetőség szerint helyi és szezonális alapanyagokból készüljenek. Beszállítónk komoly tapasztalattal rendelkezik ezen a területen, neve pedig garanciát jelent a kiváló minőségre. Az étterem és a pihenőterületek kialakítása, azok kellemes hangulata szintén munkatársaink feltöltődését szolgálja“ – fejtette ki Silvia Slušná, az Ingram Micro Slovakia HR-menedzsere.

A regenerációra biztosított megfelelő idő és a nyugodt körülmények között eltöltött munkaszünet az Ingram Micro alapelvei közé tartozik. A világszerte 35 000 munkavállalót foglalkoztató vállalat tisztában van azzal, hogy sikerei mögött a céget mozgásban tartó emberek állnak. Csak azok tudnak kiváló teljesítményt nyújtani, akik jól érzik magukat a munkahelyükön, és jó munkatársakkal körülvéve örömmel látják el feladataikat.

Az első és a többi munkanap az Ingram Micro üzemében

„A munkahelyen az első nap mindig más, mint a többi: munkavédelmi oktatással és a biztonságos munkavégzéshez szükséges segédeszközök bemutatásával kezdődik, hiszen a dolgozók egészségének védelme prioritást élvez. Az első napon az új belépők átveszik a munkaruházatot, valamint egy üdvözlőcsomagot, amelynek tartalma kellemesebbé teszi a munkában töltött időt. Majd megismerkednek az oktatókkal, áttekintik a munkásszállítás, valamint az ebédrendelés rendszerét és bejárják az egyházkarcsai csarnokot” – foglalta össze az első napot Silvia Próniková, tehetséggondozási referens.

A kötelező képzéseket követően az oktatók megismertetik az új kollégákkal az összes folyamatot, eszközt és berendezést, amelyekkel dolgozni fognak. Ez néhány napig eltart, de kérdés esetén az oktatók továbbra is a rendelkezésükre állnak.

Ezt követően már csak a munkavállalón múlik, hogyan használja ki a fizetéséhez változó összetevőként kapcsolódó mozgóbért, amely fokozatos teljesítménynövelésre ösztönzi a dolgozót. A cég többi központjában tapasztaltak alapján az Ingram Micro a fő teljesítménymutatót (KPI) úgy határozta meg, hogy egyidejűleg megfeleljen az ügyfél számára és az alkalmazottak személyes céljainak is. Ezek a célok testesülnek meg a mozgóbérben. „Nem várjuk el, hogy az oktatást követő első napon valaki 100%-os teljesítményt nyújtson. Ez a folyamat akár néhány hétig is eltart, miközben a munkavállalók nyomon követhetik, miként alakul a hatékonyságuk. Ha pedig valaki elégedetlen a teljesítményével, oktatóink tanácsokkal segítik őt, illetve szükség szerint egyéni képzést is kaphat” – összegezte Michal Monoši, munkaerő-gazdálkodási vezető.

Viete si predstaviť pracovať na mieste, na ktoré budete hrdí?

Viac a viac Slovákov a Sloveniek hľadá vo svojej práci hlbší význam a zmysel. Práca už nie je len o výplate a bonusoch, ale aj o podmienkach, v akých sa pracuje, a o tom, čo zamestnávateľ reprezentuje. Preferujú firmy, ktoré zavádzajú moderné a ekologické riešenia do každého aspektu svojho fungovania. Jedna takáto firma čoskoro otvorí svoje brány neďaleko Dunajskej Stredy.

Na okraji obce Kostolné Kračany, len päť kilometrov od Dunajskej Stredy, panuje čulý stavebný ruch.

Americká spoločnosť Ingram Micro tu buduje svoju 190. prevádzku vo svete. Tento popredný dodávateľ logistických riešení pre e-commerce spoločnosti tu od polovice septembra vytvorí stredoeurópske logistické centrum pre úspešný internetový obchod s oblečením, ABOUT YOU.

V rukách plne automatizovaných systémov

Dopravníkový pás na naskladnenie ale aj vyskladnenie položiek, triediaca linka pre tovar, či triediaca linka balíkov na finálne doručovacie destinácie, budú plne v rukách plne automatizovaných systémov.

„Vysoko automatizovaný distribučný proces tak podporujú informačné systémy, ktoré uľahčujú prácu tým, ktorí budú v Ingram Micro pri Dunajskej Strede pracovať. Slovensko je jedna zo 60 krajín sveta kde firma pôsobí a s najmodernejším skladom prichádzajú aj najnovšie inovácie“, hovorí IT manažér spoločnosti Ingram Micro Slovakia, Ctibor Gabaš.

To všetko sa bude odohrávať v klimatizovanej a vykurovanej hale s preferenciou dodávok zo zelených energií. Hala bude mať na strechách inštalované solárne panely, na parkovisku budú nabíjacie stanice pre elektromobily. Jednoducho: Ingram Micro Slovakia spustí do prevádzky logistické centrum pripravené na post-covidové obdobie, v ktorom sa ekonomika transformuje na zelenú.

Zamestnávateľ, na ktorého môžete byť hrdí

Ak moderné, robotizované pracovisko, šetrné k životnému prostrediu nie je dostatočným argumentom na hrdosť k značke zamestnávateľa, bonusové body si určite pripíše ako výhody pre zamestnancov. V dvojzmennej prevádzke budú k dispozícii dve prestávky. Jedna na obed, aby sa všetci v kľude stihli najesť a voliteľné prestávky podľa individuálnej potreby zamestnanca. „Obedová prestávka umožní zamestnancom kvalitne sa naobedovať v závodnej jedálni. Budú si môcť vybrať zo 4 druhov hlavných jedál a 2 polievok. Chceme, aby strava bola pestrá, zdravá a čo najviac z lokálnych a sezónnych surovín. Spoliehame sa na nášho dodávateľa, ktorý má bohaté skúsenosti a je synonymom kvality vo svojom odbore. Jedáleň a aj odpočinkové priestory sú koncipované tak, aby zamestnanci mohli svoje prestávky využiť na doplnenie energie," hovorí Silvia Slušná, HR manažérka spoločnosti Ingram Micro pre Slovensko. Poskytnúť dostatok času na regeneráciu, pokojnú pauzu a kvalitný oddych je zakorenené hlboko v princípoch Ingram Micro. Pri 35 000 zamestnancoch po celom svete firma zdôrazňuje, že za svoj úspech vďačí práve ľuďom, ktorí firmu poháňajú. A len ľudia, ktorí sa cítia vo svojom pracovnom prostredí dobre, dokážu podávať tie najlepšie výkony deň po dni s tým, že sa každé ráno budú na svojich kolegov a úlohy, ktoré ich čakajú, tešiť.

Ako vyzerá prvý a bežný deň v práci v Ingram Micro

„Prvý deň v práci je vždy iný ako ostatné. V tomto prípade si treba predstaviť školenie bezpečnosti pri práci a používania pracovných ochranných pomôcok, lebo zdravie a jeho ochrana pri práci je pre nás priorita. V prvý deň si prevezmú pracovný odev a obuv, ako i balíček na privítanie s predmetmi, ktoré im spríjemnia prácu. Zoznámia sa s tímom školiteľov, a zároveň si prejdú systémy na dochádzku, na objednávanie obedov a absolvujú prehliadku pracoviska,“ zhŕňa prvý deň plný zážitkov Kostolných Kračanoch.

Po nástupe a absolvovaní povinných školení sa noví kolegovia rozdelia do jednotlivých skupín a školitelia s nimi prejdú všetky procesy, nástroje a zariadenia, ktoré budú používať pri práci. Tomu sa budú venovať niekoľko dní a následne im budú školitelia k dispozícii pre prípadné otázky a požiadavky.

V bežné dni budú môcť zamestnanci Ingram Micro ovplyvniť výšku svojej mzdy jej variabilnou zložkou. Bude nastavená tak, aby po nástupe postupne zlepšovali výkon a boli motivovaní. Skúsenosti v iných centrách umožňujú Ingram Micro nastaviť KPI (alebo normy) tak, aby splnili očakávanie klienta a zároveň, aby zamestnanci dosahovali svoje osobné ciele. Vyjadrením týchto cieľov je dosiahnutie variabilnej zložky mzdy. „Neočakávame, že niekto v prvý deň po zaškolení podá 100% výkon. To bude trvať niekoľko týždňov a zamestnanci si budú môcť sledovať, ako sa ich výkony zlepšujú. Ak bude mať niekto problémy s dosiahnutím požadovaného výkonu, náš tím školiteľov je tu na to, aby mu pomohli so zlepšením a podľa potreby mu dajú individuálne opakované zaškolenie,“ dodáva na záver Team lead plánovania zmien.

(PR-cikk)