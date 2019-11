Dölyföske szlovákiai magyar választó, igenis van kire szavaznod

Az egyszeri kommentátor is átérzi, mennyire gyűlöletes kényszer, ha a kisebb rosszra kell szavaznia, 1. mert ő szintén az ideálist akarná támogatni, 2. mert küzd a lelkiismeretével, ha olyanra voksol, aki az ideálist meg sem közelíti. Sőt. Vagy ha az illető később még távolabb politizálja magát az ideálistól.

Érti az ember, amikor a magyar választók egy része azért sír, mert a képviselőik még annyira sem képesek képviselni őket, hogy meg tudjanak egyezni valamilyen programminimumban. Apropó: odáig el sem jutottak az egyeztetések, a személyi kérdéseknél már elbuktak, programokról szó sem volt. Így aztán nincs összeborulás és hátha nem lesz magyar képviselet sem.

Érti az ember, amikor a magyar választók másik része azért sír, mert az ő kiszemeltjeit a többiek elüldözték az asztaltól (vagy fordítva).

Érti az ember, amikor a magyar választók harmadik része azért örül, mert nem kellett az övéinek összefognia azokkal, akik számára elfogadhatatlanok az egyik paradigma miatt.

S érti az ember, amikor a magyar választók negyedik része azért örül, mert nem kellett az övéinek összefognia azokkal, akik számára elfogadhatatlanok a másik paradigma miatt. Hiszen így nekik sem kell olyan listára voksolni, amelyiken gyűlölt alakok is szerepelnek.

Mindent értünk. Csak azt nem, hogy attól még a szlovákiai magyar Földgolyóbis forog tovább.

Én azt sem értem, hogy akkor most már miért ne volna kire szavazni. Mert ha valaki meggyőződéses MKP-s, akkor szavazzon az önmagával összefogó MKP-ra, bármilyen néven is fut éppen, ha meg HÍD-as, akkor a Hídra, és kész. Ja, hogy egyedül úgysem kerülnek be a parlamentbe? Lehet, de ha te nem szavazol rájuk, akkor ki? Ha nem mégy el horgászni, nem fogsz halat. Nem csajozol – nincs nászéj. Ilyen egyszerű.