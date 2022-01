DON PIZZA – ha valami igazán olaszosra vágysz!

2021 nyarán Galántát követően Dunaszerdahelyen is megnyitotta kapuit a nemrég indult Don Pizza pizzahálózat, amely szinte egész nap frissen sült finom falatokkal várja az olaszos ízek kedvelőit. Finomságaikat mindig friss alapanyagokból készítik, melyeket helyi termelőktől biztosítanak be városunkban is, így nem csupán a kiváló minőséget, de a helyi termelők fennmaradását is segítik a jelenlegi nehéz időkben.