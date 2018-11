Donald Trump: az észak-koreai rakétabázisokon semmi rendkívüli nem történik

Az elnök "pontatlannak" nevezte az észak-koreai rakétaprogramról hétfőn nyilvánosságra hozott elemzést, és leszögezte: "teljes mértékben tudomásunk van a vitatott bázisokról, nincs ebben semmi új (információ) és nem történik semmi abnormális".

Trump hozzátette: "én leszek az első, aki tudatja, ha a dolgok rosszul alakulnak".

Hétfőn a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) washingtoni agytröszt nyilvánosságra hozta részletes elemzését - amelyből a The New York Times című lap is részleteket közölt - az észak-koreai fegyverkezési programról. A tanulmányt a CSIS Észak-Koreával foglalkozó kutatási programjának munkatársai készítették, annak a Victor Cha szakértőnek a vezetésével, akinek dél-koreai nagykövetté történő kinevezését a Trump-kormányzat tavaly fontolóra vette.

A tanulmány műholdas fotókkal igazolta, hogy Észak-Koreában nem semmisítették meg a rakétabázisokat. A kutatók szerint háromféle rakétabázis szolgálja Phenjan atomfegyverkezését. Ezeken a rövid hatótávolságú, taktikai atomfegyverektől kezdve a Dél-Koreát, Japánt és az Egyesült Államok csendes-óceáni bázisait is elérni képes közepes hatótávolságú rakétákon át az Egyesült Államok partvidékét is elérő interkontinentális, stratégiai rakétákig több típusú atomfegyver is található.

Donald Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető az idén júniusban Szingapúrban tartott csúcstalálkozóján állapodott meg az észak-koreai fegyverkezési program leállításáról, a nukleáris robbanótöltettel felszerelhető rakéták és bázisaik felszámolásáról. A megállapodás azonban csak szóbeli volt, írásban nincs nyoma, mint ahogyan annak sem, hogy Washington megadta volna a cserében megígért biztonsági garanciákat.

Trump és az amerikai kormányzat eddig azt hangoztatta, hogy Phenjan az amerikai diplomáciának köszönhetően megkezdte atomfegyver-, és rakétaprogramjának felszámolását.

A múlt szerdán, a félidős választások után a Fehér Házban tartott sajtóértekezletén Donald Trump újságírói kérdésekre válaszolva Észak-Koreáról hangsúlyozta: "a szankciók érvényben vannak, a rakéták felbocsátása leállt".

Donald Trump Twitter-bejegyzése a kormányzat részéről az első regálás volt a hétfőn megjelent elemzésre.

MTI