Donald Trump elfogadta az elnökjelöltséget, beszédében rekord mértékű felvirágzást ígért

A Fehér Ház Rózsakertjében rendezett ünnepségen az elnök úgy fogalmazott , "hálával telt szívvel és határtalan optimizmussal" fogadta el pártja elnökjelöltségét.

President Donald Trump officially accepts the Republican Party's renomination for President: "My fellow Americans, tonight, with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States" https://t.co/bsCu2V3yZn pic.twitter.com/Vli3OStI81