Donald Trump kegyelmet adott Kukoricának és Kukoricacsutkának (videó)

Donald Trump az ünnepség során egyetlen szót sem ejtett a hatalomátadás folyamatáról. Boldog és egészséges ünnepeket kívánva az amerikaiaknak, a first lady, Melania Trump és a meghívott vendégek társaságában kegyelmet adott a Kukorica és a Kukoricacsutka nevű két pulykának, amelyek így egy iowai farmon élhetik le életüket.

On behalf of the entire Trump Family, I want to wish every American a Healthy and Happy Thanksgiving! Today we gathered in the Rose Garden to continue a beloved annual tradition: the Official Presidential Pardon of a very fortunate Thanksgiving Turkey.... pic.twitter.com/O92pWUKrBv