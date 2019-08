Donald Trump megsértődött: lemondta dániai látogatását

„Dánia nagyon különleges ország, hihetetlen emberekkel, de tekintettel Mette Frederiksen miniszterelnök megjegyzéseire, miszerint nem érdekli őt Grönland megvásárlásának megvitatása, találkozónkat, amelyre két hét múlva került volna sor, elhalasztjuk”

- írta mikroblogjában az államfő. Majd megköszönte a dán politikusnak, hogy „világosan beszélt”, mert - úgy fogalmazott – „költséget és erőfeszítést takarított meg mind az Egyesült Államok, mind pedig Dánia számára”.

Trump jelezte: egy későbbi időpontban sor kerül a vizitre.

A múlt héten a The Wall Street Journal című lap írta meg, hogy Donald Trump szűk tanácsadói körben többször is felvetette Grönland megvásárlását Dániától, sőt, a Fehér Ház jogi tanácsadói hivatalának két munkatársát meg is kérte, vizsgálják meg ennek a lehetőségét.

Mette Frederiksen dán kormányfő az amerikai sajtóhír megjelenése után közölte: a terület nem eladó, és egyébként reméli, hogy az amerikai elnök nem is komolyan vetette ezt fel.

Donald Trump hétfőn még tréfás Twitter-anyaggal utalt Grönlandra: a mikroblogon fotómontázst tett közzé, amely az egyik szállodájának felhőkarcolóját és a bukolikus dán tájat ábrázolja. A kép mellé azt írta: „Ígérem, hogy ilyet nem csinálok Grönlandon!”

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 20.

MTI