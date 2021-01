Donald Trump visszatért a Twitterre, a Fehér Ház elítélte a Capitolium ostromát

Trump kijelentette:

Beszédében azt mondta, „a behatolók beszennyezték az amerikai demokráciát”, hogy „nem ők képviselik Amerikát”, és hogy „megbékélésre van szükség”. A videóban elhangzottak alapján arra lehet következtetni, hogy elismeri vereségét. Például megköszönte a lehetőséget, hogy az amerikai nép elnöke lehetett.

A zavargások után egy nappal, csütörtökön a Fehér Ház is elítélte a Capitolium ostromát, Kayleigh McEnany, Donald Trump elnök szóvivője szerint a törvénysértőket felelősségre kell vonni.

"A lehető leghatározottabban elítéljük (a történteket), mi, az elnök és adminisztrációja. Elfogadhatatlan, ami történt, és a törvény megszegőit a törvény teljes erejével felelősségre kell vonni. Akik a Fehér Házban dolgoznak, azon munkálkodnak, hogy biztosítsák a hatalom zökkenőmentes átadását. Most annak van az ideje, hogy Amerika ismét eggyé váljon" - mondta a szóvivő a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol nem volt lehetőség kérdéseket feltenni.

White House Press Sec. Kayleigh McEnany condemns Capitol siege on behalf of entire White House: “Those who violently besieged our Capitol are the opposite of everything this administration stands for." https://t.co/JhJLgWzjCZ pic.twitter.com/0OGZ2u2T8l