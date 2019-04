Donald Trump volt ügyvédje együttműködne a demokratákkal, hogy hamarabb kiengedjék a hűvösről

Michael Cohent háromévi börtönbüntetésre ítélték adó- és banki csalásokért, a kampányfinanszírozási törvény megsértéséért, valamint a hatóságok félrevezetéséért. Büntetését májusban kellene megkezdenie.

A per közben az ügyvédi kamarából is kizárt Cohen ügyvédjei csütörtökön levelet írtak kongresszusi politikusoknak és közölték, ügyfelük nemrégiben hozzáfért olyan dokumentumokhoz, amelyeket 2018-as rajtaütésekor a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) lefoglalt. Ezek alapján Cohen további részletes betekintést adhatna Donald Trump ügyeiről, segítve ezzel a demokraták vizsgálatait. Ügyvédjei szerint több mint 14 millió fájlról van szó, és ezek átvizsgálásához Cohennak több szabadon, tehát börtönön kívül töltött időre lenne szüksége, hogy érdemben segíthesse a demokratákat.

Levelükben az ügyvédek azt is felvetették: a demokrata politikusoknak tanúsítaniuk kellene, hogy Michael Cohen hasznos és segítőkész tanú volt a Donald Trump feltételezett ügyeinek nyomozása során.

Amerikai kommentárok szerint az ügyvédek azt szeretnék elérni, hogy a kongresszusi politikusok támogatása - vagy legalábbis Cohen szerepének elismerése - meggyőzze a manhattani szövetségi ügyészeket arról, hogy Cohen fontos a további vizsgálatokhoz, ezért érdemes arra, hogy vagy később kezdje meg büntetése letöltését, vagy csökkentsék börtönbüntetése mértékét.

A levélről, amelyet az ügyvédek csakis demokrata párti törvényhozóknak küldtek el, a The New York Times című lap és a CNN hírtelevízió is beszámolt, miután egy-egy levélmásolatot ezek a szerkesztőségek is megkaptak.



