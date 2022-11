Döntött a bíróság: rács mögé kerül a Slovakbro néven ismert szélsőséges fiatal, aki a Vár utcai gyilkost is inspirálhatta

A közösségi oldalakon Slovakbro néven ismertté vált 22 éves fiatal vádalkut között az ügyésszel, ezt pedig a Specializált Büntetőbíróság csütörtökön jóváhagyta.

Bíróság elé állt a szlovákiai fiatal, aki a Telegramon Slovakbro néven folytatta szélsőséges tevékenységét. A rendőrség számos bűncselekménnyel gyanúsítja, a terrorizmusban való részvételtől a szélsőséges anyagok terjesztésén át a holokauszt tagadásáig, valamint az alapvető jogok és szabadság elnyomását célzó mozgalom megalapításának, támogatásának és előmozdításának bűntettével – írja az Aktuality.sk.

A fiatal az összes bűncselekményt beismerte, és vádalkut között az ügyésszel. A Specializált Büntetőbíróság csütörtökön hozott ítéletet az ügyében: hatéves szabadságvesztésre ítélte, emellett pedig elkobozzák a vagyonát.

Vádalku esetén kimarad a tárgyalás bizonyítási szakasza, a vádlott mindössze a bíróság által feltett néhány kérdésre válaszol, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy önként döntött a vádalku mellett, megértette a megállapodást és kész a büntetés végrehajtására.

A fiatal minden kérdésre igennel felelt. Daniel Lipšic speciális ügyész az ügy kapcsán korábban elmondta, a büntetési tétel 7 és 15 év között mozog, de vádalku esetén ez a harmadával mérsékelhető.

Slovakbro több nyilvános csatornát is működtetett a Telegramon, ahol terroristákat dicsőített, fegyverek és robbanóanyagok gyártására vonatkozó utasításokat osztott meg, és a rendszer erőszakos megdöntésére buzdított. A militáns akceleracionalizmust is támogatta – vagyis azt a törekvést, hogy a szavakról az erőszakos cselekedetekre térjünk át. A bíróság megállapította, hogy a Vár utcai melegbárnál történt gyilkosság elkövetőjét is ő inspirálhatta.

A fiatal idén májustól van rendőrkézen, amikor is a cseh rendőrséggel együttműködve a kollégiumi szobájában őrizetbe vették. Olyan útmutatókat is terjesztett, amelyek alkalmasak improvizatív hidegfegyverek vagy házilag is fellelhető fém alkatrészekből és 3D technikával nyomtatott alkatrészekből elkészíthető automata lőfegyverek, robbanóanyagok és aknák gyártására.



