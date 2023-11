Döntött a bíróság: törvényt sértett az új belügyminiszter, amikor menesztette az országos rendőrfőkapitány első helyettesét

A bíróság döntése értelmében Matúš Šutaj Eštok törvényt sértett, amikor leváltotta posztjáról Branko Kiššt, az országos rendőrfőkapitány első helyettesét, aki védett bejelentő státusszal rendelkezett. A belügyminiszter konkrétan megszüntette a rendőrkapitány helyetteseinek posztját.

Branko Kišš (Fotó: TASR - Pavol Zachar)

Branko Kišš ügyvéde, Peter Kubina csütörtökön arról tájékoztatott, hogy a pozsonyi IV-es számú városi bíróság a teljes terjedelmében eleget tett a javaslatuknak, és visszahelyezte eredeti pozíciójára az országos rendőfőkapitány első helyettesét.

"Itt van tehát az első bírósági határozat, amely megerősíti a belügyminiszter cselekedetének jogellenességét, mindössze kilenc nappal a javaslat benyújtása után. További hatra még várunk" - tette hozzá az ügyvéd, utalva az általuk benyújtott többi panaszra.

Az új belügyminiszter a hivatalba lépését követően szinte azonnal megkezdte a személycseréket a tárcánál. Hamran István leváltásával és Poprádra történt áthelyezésével például eléggé kegyetlen lépést tett, amire korábban nem volt példa, ráadásul úgy, hogy Hamrannal még nem is találkozott, ő pedig már korábban beadta felmondását és néhány nap múlva egyébként is távozott volna a rendőrség kötelékéből. Megszüntette ezután a rendőrkapitány helyetteseinek posztját is, és felfüggesztette a legsúlyosabb politikai korrupciós és visszaélési ügyek némelyikét vizsgáló Ján Čurillát és társait, akik a NAKA keretein belül vizsgálták ezeket az eseteket.



(DenníkN/parameter)