Döntött a kormány: a gabonafélék behozatala mellett még sok más ukrán termék szlovákiai importját megtiltották

Holnaptól (kedd) tilos az ukrán gabona behozatala Szlovákiába, de emellett nem importálhatunk feldolgozott termékeket, tehát lisztet sem. Emellett tilos a cukor, az olajos magvak, a bor, a növényi alapú etilalkohol és még több más termék ukrajnai importja is. Emellett tilos az ukrán eredetű termékek behozatala más országokból is. A tojás és a baromfi továbbra is érkezhet.