Dopeman még most is barátjának tartja a maffialeszámolásokkal vádolt Bodoky Károlyt – "Az a baj a gengszterséggel, hogy a film végét senki nem akarja látni"

MAGYARORSZÁG - Csütörtökön (február 29.) folytatódott a budapesti Döcher-gyilkosság büntetőpere a Fővárosi Törvényszéken. A keddi tárgyalást követően a két vádlott korábbi tanúvallomásainak felolvasására került sor, és a hallgatóság betekintést nyerhetett Uszikov Alex és Bodoky Károly védekezési taktikájába. Fény derült a vádlottak érdekes baráti kapcsolataira, és Bodokytól azt is megtudhattuk, hogy egy könyvben olvasott először az 1999-es leszámolásról, melynek elkövetésével őt vádolja a bíróság.

A gengszter és a gengszterrapper: Bodoky Károly és Pityinger László "Dopeman" régi barátok (Fotók: Paraméter/Dopeman)

Az 1999. február 2-án elkövetett Döcher-gyilkosság, valamint az 1999. március 25-én végrehajtott dunaszerdahelyi tízes mészárlás a hivatalos vád szerint szorosan összefügg, ugyanis a nyomozók szerint a Turek néven ismert Uszikov Alex (hivatalos névváltoztatása előtt: Haris Sándor) és Sátor Lajos csereüzletet kötöttek.

Először Sátor segített Budapesten Tureknek likvidálni utóbbi legjobb barátját, Döcher Györgyöt, a "Csontkezűt", és annak testőrét, "Bolgár Misit".

A merényletért cserébe Turek részt vett a dunaszerdahelyi Pápay-klán lemészárlásában, hogy Sátor Lajos a két évig húzódó helyi maffiaháború végeztével visszatérhessen a Csallóközbe.

Míg a tízes mészárlás ügyében még nem történt vádemelés a szlovákiai Nagyszombati Járásbíróságon, addig a Döcher-gyilkosság kapcsán Budapesten már tavaly ősszel vádat emeltek.

Az ügy vádlottjai Sátor Lajos egykori közeli barátai: Uszikov Alex "Turek" elsőrendű vádlott mint felbujtó, vagyis megrendelő, és a rimaszombati származású Bodoky Károly másodrendű vádlott mint a gyilkosság végrehajtója.

"Csos beleszarik a szánkba"

– mondta állítólag a halálát megelőző időszakban az 1999. február 2-án meggyilkolt Döcher György Tureknek. A "Csos" ragadványnevű férfi inkább Uszikov haverja volt akkoriban, ám hosszú éveken keresztül együtt bűnözött az elválaszthatatlan Turek-Döcher párossal.

Amennyiben Döchertől valóban elhangzott a fent idézett mondat, részben igaza lett. Csupán abban tévedett, hogy Csos nem az ő, hanem – képletesen szólva – Turek szájába rondított bele azzal, hogy a jelenlegi eljárásban épp azt tanúsítja, hogy a Döcher-gyilkosságot Turek rendelte meg Sátor Lajostól.

Csos mutatta meg a rendőröknek azt a fegyverarzenált is, amit Turekék nála rejtegettek.

Turekék lefoglalt fegyvereit a nyilvánosságnak is bemutatták a magyar és a szlovák rendőrség 2023. januári sajtótájékoztatóján (Fotó: Paraméter)

A Döcher-ügy tanúját lőfegyverrel, lőszerrel és robbanóanyaggal való visszaélés miatt a közelmúltban már el is ítélték, a Magyar Nemzet szerint pénzbüntetést szabtak ki rá. A lap értesülése szerint az eljárás során az is tisztázódott, hogy az előzetes információkkal ellentétben a lefoglalt fegyverek között nem találták meg azt a Skorpió típusú géppisztolyt, amivel Döchert és Bolgár Misit meggyilkolták.

"Három okból öltek embert. Az egyik volt az árulás vagy a besúgás. A másik, ha az ember megbaszta a másik feleségét vagy meglopta. A harmadik meg ha az ember ellene fordult, tehát önvédelemből"

– jellemezte Sátorékat Turek egy régebbi vallomásában, amit a Fővárosi Törvényszék csütörtöki (február 29.) tárgyalásán Berczeli Sándor bíró olvasott fel.

Az idézett mondat azért lényeges, mert az elsőrendű vádlott védekezésének legfontosabb eleme, hogy Döchert valójában nem ő, hanem Csos gyilkoltatta meg. Önvédelemből.

Döcher György és Uszikov Alex - akkoriban még Haris Sándor - archív sajtófotói (Forrás: Arcanum)

Turek azt állítja, hogy Csos olyannyira ellenszenves volt Döcher számára, hogy rákerült Csontkezű halállistájára. Turek épp ebből kifolyólag állítja azt, hogy Csos a cimborájához, Sátor Lajoshoz fordult, aki végül Szamaránszky Árpáddal (Paprika) és Bodoky Károllyal kinyíratta Döchert.

Az alkoholbiznisz

Turek saját elmondása szerint egy magyarországi ismerősén, "Bulldogos" Tomin keresztül 1996-ban ismerte meg a csallóközi alvilág legbefolyásosabb embereit: Vida Tamást, Sipos Milánt és Csomor Károlyt. Úgy volt, hogy beszállnak a dunaszerdahelyiekkel egy csempészettel összekötött nagy alkoholbizniszbe, amin mindkét fél sokat fog keresni.

Az elsőrendű vádlott 1996-ban járt először Dunaszerdahelyen, és bár Csomor Károly csak egy ebédre invitálta őt a városba, az ebéd végül elfajult, és másfél napos dorbézolás lett belőle.

Turek ezen dunaszerdahelyi tartózkodása során ismerte meg a helyi maffia többi jelentős alakját is: Sátor Lajost – aki akkor még csak a nyerőgépes Atlantis játékterem kidobója/teremfőnöke volt, Kecót (Kovács Ferenc), Csémy Misit, Bodokyt. Utóbbiak közül egyébként már mindenki halott, kivéve Bodokyt.

Sipos Milán és Csomor Károly 90-es évekbeli rendőrségi fotói (Forrás: Elásott igazság)

"Csomor Karcsi később szintén eltűnt. Azt mondták, vettek neki garzonkát. Ezzel poénkodtak egymás között, hogy a gödör, amit az áldozataiknak ástak, az egy garzonka, vagyis garzonlakás"

– emlékezett vissza Turek, hozzátéve, hogy az 1996-os alkoholügylet végül nem jött össze, Döcher rákbeteg lett, és nagyrészt emiatt kitáncoltak az üzletből.

A budapesti páros azonban 1998 tavaszán újra kapcsolatba került Sátorral, aki Sipos Milán 1997. márciusi halála után már a bűnszervezet vezetője volt. Pontosabban Turek szerint Sátor csak az "erőemberek" élén állt, a maffia feje és a legnagyobb bizniszek értelmi szerzője abban az időben minden kétséget kizáróan Vida Tamás volt.

A két csoport összefogott, és egy gigantikus alkoholhamisítási bűncselekménysorozatba kezdett, amelyben mindenkinek megvolt a maga szerepe.

Turekék feketén több tízezer liter tiszta szeszt szereztek Magyarországon. A Medve-Vámosszabadi határátkelőn dolgozó vámosokat Sátor Lajos fizette le, így jutott át az anyag kamionszám Szlovákiába, Vida pedig a szeszhamisításhoz egy egész gyártósort helyezett üzembe. Szó szerint és átvitt értelemben is dőlt a lé.

Turek (jobbra) és ügyvédje, Zamecsnik Tamás a Döcher-gyilkosság február 27-i tárgyalásán (Fotó: Paraméter)

Embert barátjáról

Bár a dunaszerdahelyi maffia még élő tagjai egyértelműen állítják, hogy Turek Sátor Lajos egyik legközelebbi barátja volt, Turek egyes régebbi vallomásaiban más-más módon hivatkozik Sátorra és gyilkos társaságára.

"Ezek az emberek nekem a barátaim voltak. A bűnszervezetben nem vettem részt"

– felelte például Turek, amikor a rendőrök azt kérdezték tőle, hogy milyen szerepet vállalt a dunaszerdahelyiek bűnszervezetében.

Amikor pedig Sátorék brutalitását akarta szemléltetni, egyben illusztrálva azt, hogy miért nem akadályozta meg a hozzá oly közel álló Döcher likvidálását – amivel saját narratívája szerint előre tisztában volt –, így felelt:

"Barátság látszatát színleltem, hogy ne váljak potenciális áldozattá."

Tehát az elsőrendű vádlott zavarosnak tűnő értelmezése így szól: úgy bűnözött a maffiával karöltve, hogy ő maga nem volt maffiózó, és úgy barátkozott a gyilkosokkal, hogy valójában nem is volt a barátjuk.

Sátor Lajos parókás-álbajuszos igazolványfotói (Fotó: Paraméter)

Boldog tudatlanság

Miután a bíróság ismertette az elsőrendű vádlott minden korábbi kihallgatásának tartalmát, a másodrendű vádlott kapott szót. Bodoky Károly (akit a Döcher-gyilkosságon kívül két dunaszerdahelyi bűnténnyel, az 1997-es Csémy gyilkossággal és az 1999-es tízes mészárlással is gyanúsítanak Szlovákiában) vallomása következett. Utóbbi elég kurtára sikerült, ugyanis Bodoky ennyit volt hajlandó mondani:

"Én nem követtem el ezt a bűncselekményt, semmi közöm hozzá. Nem lőttem le sem Döchert, sem Bolgár Misit. Nem is voltam ott. Ennél többet nem is szeretnék mondani, és kérdésekre sem válaszolok."

Berczeli Sándor bírónak nem maradt más választása, mint a tárgyalás fennmaradó részében felolvasni Bodoky Károly korábbi rendőrségi vallomásait is. A másodrendű vádlottnak pedig megszólalnia sem kellett ahhoz, hogy ellentmondásokba bonyolódjon.

Bodoky Károly – mintha nem őt vádolnák a Döcher-gyilkosság elkövetésével – 2021. novemberi kihallgatásán azt állította, egy könyvben olvasott először a bűntényről.

"Szlovákiában kiadtak egy könyvet, aminek a címe Elásott igazság, abban szerepel ez az ügy is. A könyv olvasása előtt én erről a bűncselekményről nem tudtam, és nem is hallottam. (...) Én ezzel a bűncselekménnyel kapcsolatban a könyvben nem is vagyok megemlítve. A bűncselekményhez nincs közöm, és nem jártam azon a helyen, ahol ez történt"

– vallotta 2021 őszén Bodoky, akinek egyébként van egy közös pontja az elsőrendű vádlott Uszikovval: őt is Csomor Károly vitte el először Dunaszerdahelyre. Ez viszont még a 80-as években történt, amikor az egyébként rimaszombati Bodoky tizenévesként Kassán kézilabdázott, a szerdahelyi Csomor pedig ugyanott birkózott.

Bodoky Károly 90-es évekbeli rendőrségi fotója, illetve ugyanő 2019-ben a Nagyszombati Járásbíróság folyosóján (Fotó: Paraméter)

Amint Bodoky 1985-ben nagykorú lett, kiszökött Németországba, de a rendszerváltás után rendszeresen látogatta dunaszerdahelyi barátait, majd miután a 90-es évek közepén hazaköltözött Szlovákiába, még gyakrabban tartózkodott a Csallóköz "fővárosában".

Bár Bodoky az egész dunaszerdahelyi alvilágot jól ismerte, azt állítja, sem a 80-as, sem a 90-es években nem tudta, konkrétan mivel foglalkoztak az ottani nehézfiúk. Igaz, világos volt számára, hogy bűnöznek, hiszen mindenki egyre jobb autóval járt a városban, és többen kimondottan meggazdagodtak – főleg Vida Tamás és Sipos Milán.

Bodoky már diszkót üzemeltetett és autókkal kereskedett Rimaszombatban, amikor észlelte, hogy Dunaszerdahelyen Siposék és Pápayék egymásnak feszültek. Azt állítja, ennek pontos okait nem ismeri, de úgy sejti, biznisz állhatott a háttérben.

"A pénz ott Dunaszerdahelyen mindig fontos volt"

– vonta le a tanulságot a másodrendű vádlott.

2022 tavaszán Bodokyt újra kihallgatták a magyar rendőrök, és ekkorra érdekes módon már nemcsak olvasmányélményeit tudta felidézni a Döcher-gyilkosság vonatkozásában.

Korábbi vallomását ekkor azzal egészítette ki, hogy valójában hallott már a könyv előtt is a bűnügyről, de csak a könyv elolvasása után tudta magában összerakni a részleteket.

Bodoky elmondása szerint valamikor még a dunaszerdahelyi tízes gyilkosság előtt – 1999 februárjában vagy márciusában –, egy budapesti plázában épp Sátor Lajossal és Reisz Andorral múlatta az időt, amikor barátai az orrára kötötték, hogy február 2-án ők ölték meg a Bodoky számára akkor még állítólag ismeretlen Turek társát, Döchert.

"Azt mesélték el nekem, hogy Szamaránszky Árpád és Andor tettek egy szívességet Tureknek. Ez arról szólt, hogy Szamaránszky bement egy kocsmába, és ott lelőtt valakit. Andor várt rá kint, és együtt mentek el a helyszínről"

– vallotta Bodoky, hozzátéve, hogy több részletre nem emlékszik.

Reisz Andor és Szamaránszky Árpád "Paprika" (Forrás: Elásott igazság)

Bodoky és a gengszterrap

Amikor a nyomozás idején a rendőrök Bodokyt kihallgatták, arra is rákérdeztek nála, hogy milyen rendszerességgel járt Budapesten, és mit szokott csinálni a magyar fővárosban. Bodoky elmondta, hogy bár egyszer-kétszer Sátorékkal részt vett Turek születésnapi partijain, de amikor Budapesten járt, leginkább barátjával, Pityinger Lászlóval találkozott. Bodoky elmondása szerint a Dopemanként ismert rapperrel egészen addig tartotta a kapcsolatot, amíg 2021 októberében le nem tartóztatták.

"Szerettem Budapesten szórakozni. Sokat jártam a Pityinger testvérekhez, ők Rimaszombaton is felléptek a diszkómban. Budapesten együtt jártunk enni, szórakozni"

– tálalt ki kapcsolatairól a vádlott. A Paraméternek sikerült elérnie Dopemant is, aki megerősítette, hogy valóban baráti kapcsolatot ápolt Bodokyval, akit egyébként még most is a barátjának tart.

"Kedveltük egymást, szerette a zenénket, voltunk náluk fellépni, sokszor buliztunk együtt. Nem volt ez nagy titok. Egy nagyon intelligens, rettentő jó humorú csávóról van szó. Nyilván azt is megértem, hogy mások nem így élték meg őt, de ez már egy más kérdés. Nem vagyok hülye, tudtam, hogy ki a Karcsi, de az a vetület, hogy konkrétan hol és mit csinált, az nem érdekelt. Ha az utcán nősz föl, tudod mi az, amit tudnod kell és mi az, amit nem kell tudnod"

– válaszolta kérdésünkre Pityinger. A gengszterrap egyik magyarországi letéteményese egyébként soha nem tagadta, hogy voltak ismerősei az éjszakai élettel összefonódó alvilágban, zenei munkásságában is jórészt ebbe a miliőbe nyújtott betekintést.

Bár Dopeman megérti, hogy az átlagos civilek számára nehezen feldolgozhatóak az ilyen ügyek, ő buddhizmusára hivatkozva mégsem kíván ítélkezni:

"Én ültem a saját nagyszüleim gyilkosa mögött is a bíróságon. Helyeseltem azt, hogy soha többé nem engedik szabadon, de amikor hallottam, hogyan nőtt föl, min ment keresztül... Attól vagyunk emberek, hogy még a leggyarlóbbakkal szemben is tudunk gyakorolni együttérzést. "

A rapper egyúttal úgy gondolja, hogy bár vannak "készen született pszichopaták", de nagyon sok tehetséges, többre érdemes ember is elveszik ebben a darálóban, amit ő csak "közép-európaira fordított Cosa Nostrának" hív. Bodokyról azt gondolja, hogy most magában kell elszámolnia – azzal, amivel úgy érzi, hogy el kell számolnia. Elmondása szerint baráti szeretete megmaradt "Karcsi" iránt, akinek erőt kíván.

"Bízok benne, hogy emberileg a lehető legjobban kerül ki ebből a helyzetből. Az a helyzet, hogy amikor az emberek a moziban megnézik a Sebhelyesarcút meg a Michael Corleonét, azt mondják, hú, de menő ez a fasz. Van egy jó mondás, és ez a fiatalok felé is lehet egy üzenet: az a baj a gengszterséggel, hogy mindenki csak a közepét nézi a filmnek, a végét meg már senki nem akarja látni. De ha végignézed, nagyon kevesen szállnak ki úgy, hogy az üdvös lett volna. Nehéz ügy ez, mert az ebben résztvevőket gyakran utoléri az életük"

– nyilatkozta a Paraméternek Dopeman.

(Barak Dávid)