Dőrék és sőrék járták végig Nagyabonyt és Hodost

Hodos és Nagyabony önkormányzata a helyi Csemadok Alapszervezettel, a Hodosi Nyugdíjas Szervezettel és a Megmaradásunkért Polgári Társulással karöltve idén nyolcadik alkalommal szervezte meg a dőrejárást.

A dőrék és sőrék szombaton reggel a nagyabonyi piactérnél gyülekeztek, ahonnan 9 órakor indultak el hosszú útjukra. Végállomásuk a hodosi focipálya volt, de míg oda elértek, megannyi háznál megálltak.

A jelmezekbe, álarcokba öltözött emberek vidáman járták az utcákat. Jókedvűen beszélgettek, énekeltek, mulatoztak. A falubeliek kapuikban finom falatokkal és egy kis lélekmelegítő pálinkával kínálták őket.

A hosszú séta után a hodosi focipályánál korcsolyát húzhattak, s kipróbálhatták az ott felállított műjégpályát. Aki esetleg a hétvégén nem érkezett ellátogatni oda, ne csüggedjen, a műjégpálya március 9-ig díjmentesen használható.

„Tavaly a járványhelyzet miatt nálunk is elmaradt a dőrejárás, így idén már mindenki nagyon várta ezt az eseményt. Az embereken sajnos meglátni, hogy milyen nehéz időkön vagyunk túl. Azt tapasztalom, hogy már nagyon vágynak a közösségi életre, a közös szórakozásra, ugyanakkor mégis félve teszik ki a lábukat otthonról. Idén némileg kevesebben vettek részt ezen a rendezvényen is. Talán szükségük van még egy kis időre, hogy visszaszokjanak a régi életükhöz” – mondta el Balódi László, Hodos polgármestere, majd hozzátette, fontosnak tartják a hagyományok ápolását. „Mindent, amit az őseink ránk hagytak, szeretnénk mi is továbbadni a gyermekeinknek.”

