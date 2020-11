Douglas Stuart kapta az idei Booker-díjat 

Első regényéért vehette át az idei Booker-díjat a skóciai születésű, Amerikában élő Douglas Stuart.

Fotó: Twitter

A 44 éves Stuart a Shuggie Bain című könyvéért részesült a több mint fél évszázada alapított, 50 ezer font pénzdíjjal járó legrangosabb brit irodalmi elismerésben.

A regény az 1980-as években, a skóciai Glasgowban játszódik, cselekménye egy alkoholista anya és fia életét mutatja be a Thatcher-érában.

Margaret Busby zsűrielnök a BBC-nek elmondta: a döntés egyhangú volt és alig egy óra alatt megszületett.

A regény felnőtt főhőse, Agnes Bain tönkrement házasságából az alkoholizmusba próbál menekülni, és egyre kétségbeesettebb vergődése közepette három gyermeke közül kettő elhagyja - kivéve a legfiatalabbat, Shuggie-t, aki saját problémáit is háttérbe szorítva mindent megpróbál, hogy édesanyján segítsen.

Douglas Stuart - aki Glasgowban született, de évek óta New Yorkban él - nem jelentette ki egyértelműen, hogy önéletrajzi ihletésű regényt írt, de elmondta:

16 éves volt, amikor elvesztette édesanyját, aki alkoholizmus okozta betegségekben halt meg, és a Booker-díjat az ő emlékének szenteli.

Az idei Booker-díjra jelölt szerzők rövidített listájára a nyertes Douglas Stuart mellett egy zimbabwei, egy etióp-amerikai és három amerikai író került fel.

Diane Cook a The New Wilderness, Tsitsi Dangarembga a This Mournable Body, Avni Doshi a Burnt Sugar, Maaza Mengiste a The Shadow King, Brandon Taylor a Real Life című könyvvel vett részt a versengésben.

