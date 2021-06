Drágább, de hatékonyabb? Mennyi idő alatt térül meg egy elektromos kerékpár ára?

Ahogy hazánkat is elérte tavaly a járvány, úgy kényszerült számos vendéglátó- és szórakoztatóipari egység bezárásra. A leállások a sportszférát sem kímélték: a nem versenyszerűen sportolóknak be kellett érniük az otthoni „konditeremmel”. Szerencsére számos személyi edző és sportoktató tette közkinccsé tudását videókon, rendelhettünk online edzőkellékeket, és amikor épp jó idő volt, mehettünk kirándulni vagy akár biciklizni is. Ám a kültéri sportoláshoz mégsem a hideg időben, hanem most, tavasszal és nyáron van nagyobb kedvünk; pláne, hogy már a korlátozásokat is feloldották. A közterületeken immár maszk nélkül is hódolhatunk kedvenc kültéri elfoglaltságainknak – például a kerékpározásnak!

A bicikli népszerűsége máig töretlen

De miért is szeretünk annyira felpattanni kétkerekű járgányunkra? A hétköznapokban egyrészt azért, mert könnyen és gyorsan elérhetjük vele úticélunkat, ráadásul anélkül, hogy károsítanánk vele a környezetünket. Nem kell buszjegyre, bérletre vagy benzinre költenünk: csak felszállunk és már suhanunk is a munkahelyre vagy az iskolába. És miután megérkezünk, sokkal fittebbnek is érezzük magunkat, mintha álmosan zötykölődnénk odáig egy buszon vagy egy autóban. Ez amiatt van, mert a zsírégetés mellett vérkeringésünk is meghálálja erőfeszítéseinket: sokkal több oxigén jut kerékpározással szervezetünkbe, mint nyugalmi állapotban. Lábunk izmos, formás lesz, tüdőnk és csontjaink pedig erősebbek.

Biciklizéssel azonban nemcsak, hogy egészségesebbek lehetünk, de számos programlehetőség is kinyílik előttünk.

Körbetekerhetjük nemcsak a Balatont,

de számos látványos, nem mindennapi kerékpárutat az országban;

túrázhatunk vele a közeli erdőbe, a szomszéd városba,

de kirándulhatunk két keréken a saját környékünkön is.

Újra megrendezhetőek a bringás táborok, valamint a kerékpárversenyek is, amennyiben megmérettetnénk kitartásunkat és biciklis tudásunkat: a versenyekből júniustól egészen október közepéig válogathatunk.

A legmenőbb bringatípusok

Azonban sem a mindennapokban, sem egy nagyobb túra tervezése esetén nem mindegy, hogy milyen a járgány, ami alattunk van. Attól függően, hogy milyen célból használjuk majd, válogathatunk – többek között – kifejezetten túrázásra kitalált, klasszikus és 29”-os Mountain Bike-ok, downhillek, cross, cross-trekking, trekking, Dirt vagy Cyclo-Cross kerékpárok, városi utakra tervezett BMX vagy City, illetve versenyzők számára fejlesztett triál, fittness/hybrid avagy országúti, tipikus versenykerékpárok között. Ám a mechanikusan hajhatóak mellett mára már egy új kerékpárfajta is helyet kapott: az elektromos kerékpár.

Miben másabb egy elektromos kerékpár, mint egy hagyományos?

Első ránézésre kevés dologban, így külsőre könnyű összekeverni egy hagyományossal. Ám a műszaki jellemzői jóval komolyabbak egy „egyszerű”, rásegítés nélküli biciklinél: a járgány elektromos meghajtási rendszerét egy akkumulátor, egy motor (ami elhelyezkedésétől függően lehet első vagy hátsó agymotoros, illetve középmotoros – utóbbi a leggyakoribb manapság), egy vezérlőegység, amin szabályozhatjuk a gyorsaságot, valamint a működést lehetővé tevő kábelek és egy töltő adja.

Bár az elektromos kerékpár elterjedt megnevezése a pedelec (a pedal-electric angol szóból képezve) mellett az e-bike, teljesítményüket és jellemzőiket tekintve ez két külön típus. Az e-bike ugyanis „gázkarral” vagy gombnyomással működik, és önálló haladásra is képes, ráadásul jogosítvány is kell hozzá; mindez a pedelecről nem mondható el. Utóbbi csak pedálozással működik, rásegítést maximum 25km/h-ig ad, és azonnal lekapcsol fékezéskor. Sőt, hogy ne legyen annyira egyszerű a dolgunk: 2011 után kifejlesztettek egy harmadik kategóriát, amit nagyobb sebességkapacitása miatt S-pedelecnek neveztek el. Az S-pedeleceken is található pedál, mint a hagyományos kerékpárokon, viszont hozzájuk is kell jogosítvány: az A1-es kismotoré, valamint egy bukósisak.

Ha elektromos, akkor drágább is, igaz? Megéri ez nekem?

Mindkét kérdésre a válasz egy egyértelmű igen. Habár az interneten már találunk 150-200.000 Ft-ért is távol-keleti importokat, egy igazán jó minőségű, strapabíró elektromos kerékpár piaci ára jelenleg 400.000 Ft körül kezdődik. Lehet, hogy ez elsőre soknak tűnhet – ám ha tudjuk, hogy egy éves BKV-bérlet 110.000 Ft felett kezdődik (és ez még nem is az összvonalas), beláthatjuk: az elektromos bicikli ára 3-4 éven belül megtérül! (Nem is beszélve arról, hogy megúszhatjuk vele a mindig egyre feljebb kúszó benzinköltségeket is…)

Mindent összevetve tehát elmondhatjuk, hogy aki mindennapi használatra, gyorsabb városon belüli közlekedésre, esetleg gyakori túrázásra használná, annak az elektromos kerékpár egy hosszútávon megtérülő befektetés. Sokkal rövidebb idő alatt juthatunk el vele célunkig a rásegítés miatt. Viszont az is gyakori, hogy úgy megszeretjük a könnyed suhanás érzését, hogy még gyorsabban fogunk tekerni – így a tekerés végére fittebbek is lehetünk. Ha pedig nem sietünk, és tartjuk a megszokott, hagyományos kerékpáros tempónkat, nem izzadunk le úgy az út során, mint „rendes” biciklizés közben. Az ára tehát ne riasszon el minket; ha könnyebbé tehetjük vele az életünket, megéri spórolni rá!

(PR-cikk)