Drágulnak a nyugdíjasotthonok Nyitra megyében, de a megkezdett beruházásokat be tudják fejezni Komáromban

2024. március 1-étől Paterka Pál veszi át a komáromi Duna Menti Múzeum irányítását, amelynek épülete a következő években teljesen megújul. Jövőre átadhatják a szintén Nyitra megye fenntartásában lévő Műszaki Szakközépiskola új épületét, ahol műhelyek és szaktantermek kapnak helyet. A fejlesztések mellett Nyitra megye megszorításokra is rákényszerül, jövőre 30 százalékkal többet kérnek majd a szociális intézményeik lakóitól.

Fotó: Magyar Szövetség

Új igazgatója lesz és hamarosan egy megújult épületben nyithat új tárlatot a Duna Menti Múzeum, tájékoztatott Orosz Örs (Magyar Szövetség) Nyitra megye képviselője. A múzeum igazgatói posztjára Paterka Pált választotta ki a megyei önkormányzat két pályázó közül, a kinevezése 2024. március 1-től lesz érvényes. Paterka korábban a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal nyitrai kerületi munkatársa volt.

„A műemlékvédelem, az értékmentés területén régóta aktív volt, volt több közös munkánk, és csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni” – tájékoztatott Orosz.

Megemlítette az izsai Leányvár látogatói központjának megépítését, amit korábbi pozíciójából aktívan segítette Paterka.

A múzeum épületének felújítása folyamatban van, az épület 1,4 millió euróból újul meg. „A napokban volt az épület étadásának 110. évfordulója, örülünk, hogy ebből az alkalomból sikerül felújítani az épületet” – mondta Orosz.

A megújult épületben új kiállítással nyit majd a múzeum. „Ez az az pillanat, amikor el lehet dönteni, hogy milyen múzeumpedagógiai eszközökkel, milyen kiállítási koncepcióval indulhat az új tárlat” – mondta Orosz. Ehhez a megye várhatóan további forrásokat biztosít.

„Ez egy több százezer eurós kihívás, de bízom benne, hogy sikerül majd ezt megoldani” – mondta Orosz. Szerinte az új tárlat 2025-re, Jókai Mór születésének 200. évfordulójára nyílhat meg.

A Műszaki Szakközépiskola jövőre új csarnokot kap

A megye másik nagy befektetése a Műszaki Szakközépiskola új csarnokának a felépítése.

„A műhelykomplexum felépítése a nem uniós támogatással készülő legnagyobb megyei beruházás, 2000 négyzetméteren műhelyek és szaktantermek lesznek” – magyarázta Orosz.

Az iskolában több mint 350 diák tanul, a létszám növekvő, vagyis az iskolának van jövője. „Az építkezés jövő tavasszal befejeződik, és az épületet át tudjuk adni” – mondta Orosz. A műhelyek és az osztályok felszerelése még itt is több mint egymillió euróba kerül majd. „A géppark megújulása az elmúlt években már elkezdődött, de további megújításra van szükség.

Néhány éve már készült egy 900 ezer eurós terv, ezt aktualizálni kell, és az áremelkedés miatt az új költségvetés várhatóan meghaladja majd az egymillió eurót” – magyarázta a Magyar Szövetség alelnöke. A pénzt várhatóan a régi műhely eladásából fogják fedezni, ami szintén megyei tulajdon.

30 százalékos áremelés a megyei szociális intézményekben

A megyei önkormányzat hétfőn fogadta el a költségvetését, amelyben a beruházások mellett megszorításokat is kénytelenek voltak elfogadni a képviselők. Az árak emelkedését a szociális intézményeik működésében is érzik, ezért kénytelenek voltak árat emelni a megyei fenntartású nyugdíjas és szociális otthonaikban.

„Utoljára 2020-ban emeltünk árat, az elmúlt három év inflációja viszont új helyzetet teremtett, az intézményeink jelezték, hogy nem tudják fenntartani a jelenlegi költségvetésből a működésüket, a vezetőik áremelést kértek – magyarázta Andruskó Imre, a Magyar Szövetség elnökségi tagja. – Az infláció mintegy 30 százalékos áremelést kényszerített ki.”

A megyei képviselő tájékoztatása szerint az áremelés 2024. február elsejétől lép majd életbe. Bízik azonban abban, hogy az emelés elviselését megkönnyíti, hogy az utóbbi években a nyugdíjak összege is: a Szociális Biztosító adatai szerint 2020 októberében az átlagos öregségi nyugdíj 487 euró volt, 2023 októberében viszont már 647 euró. „Csak idén mintegy 23 százalékkal nőtt a nyugdíjak összege” – magyarázta Andruskó.

A Magyar Szövetség megyei képviselője figyelmeztetett arra is, hogy a megye költségvetését a lakosság is véleményezheti, erre idén is volt két hete a lakosságnak a megyei büdzsé elfogadása előtt, de ezt senki sem tette meg.

„A szociális intézmények áremeléséhez is hozzá lehetett volna szólni, de nem érkezett semmilyen vélemény” – kifogásolta Andruskó.

A megye már csak azért is rákényszerül a takarékoskodásra, mert az idei évhez képest csökken a költségvetése. „Mintegy 35 millió euróval kisebb összegből gazdálkodhatunk majd jövőre, mint idén” – magyarázta a képviselő. Szerinte ebben benne van a keze az előző – Matovič-Heger kormánynak, valamint a jelenlegi kormánykoalíciónak is, mivel az osztogató politikájuk miatt az ország egyre nehezebb gazdasági helyzetben van. „Az állami költségvetés idei hiánya csaknem 8 milliárd euró, és a jövő évi is hasonlóan hatalmas összeg lesz” – mondta a képviselő.

