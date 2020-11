Dráma a Forma-1-ben: Leállították a versenyt, az elmúlt évek legfélelmetesebb balesete történt (VIDEÓ)

A francia versenyző az első körben Kevin Magnussent próbálta kikerülni de nem vette észre, hogy jobbról Danyiil Kvjat érkezik. Utóbbi autója megdobta a Haast, és Grosjean a szalagkorlátnak csapódott.

Hatalmas lángok csaptak fel, az autó az ütközés következtében kettészakadt. Grosjean nagyon szerencsés volt: bár nagyjából 10-15 másodpercig a lángoló autóban ült, gyorsan ki tudott mászni. A versenyt leállították.

A Haas a Twitter-oldalán azt írta, a versenyző kisebb égési sérüléseket szenvedett a kezén és a bokáján, de jól van.

Grosjean’s car literally ripped in half and burst into flames, the worst crash I’ve ever seen in 15+ years of watching F1, thank god he’s okay #BahrainGP pic.twitter.com/VZOWRucyQk