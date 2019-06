Drámai fotó készült a klímaváltozásról

A Steffen M. Olsen dán klímakutató által készített fotó bejárta a világot. A képen hat szánhúzó husky látható, melyek jég helyett olvadékvízen haladnak át a Grönland északnyugati részén lévő Qaanaaq város közelében. A meghökkentő felvételen úgy tűnik, mintha az állatok vízen járnának.

- idézte Olsent, a Dán Meteorológiai Intézet kutatóját a Ritzau dán hírügynökség.

A fotó június 13-án készült, amikor a kutatómisszió tagjai áthaladtak az Inglefield-öblön. A gyorsan olvadó jég problematikus és veszélyes szituációt jelentett a klimatológusok számára, akik az időjárás-megfigyelő állomás műszereit hozták vissza a területről - írta internetes oldalán a The Independent című brit lap. A vékony vízréteg egy mintegy 1,2 méter mélyre nyúló jégréteg felett alakult ki.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD