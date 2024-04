Drónokat észleltek Romániában a fekete-tengeri légitámaszpont közelében

Újabb kis méretű, lassan és alacsonyan repülő pilóta nélküli eszközt észleltek csütörtökre virradóra Romániában, a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogalniceanu légitámaszponttól 4-5 kilométerre - közölte csütörtökön a román légierő (ROAF) parancsnoksága.

A közlemény szerint nagy valószínűséggel egy kereskedelemben kapható drónról van szó. A légitámaszpont őrszolgálata a légi közlekedés biztonsága érdekében azonnal értesítette a civil repülésirányítást, "a helyzet azonban nem tette szükségessé elektronikai hadviselési eszközök bevetését".

A légitámaszpont feljelentést tett a katonai ügyészségen, a katonai egység szintjén pedig vizsgálóbizottságot hozott létre a történtek kivizsgálására.

A héten ez már a második hasonló incidens Románia legnagyobb légitámaszpontja mellett, ahol az Egyesült Államok és más NATO-országok több ezer katonája teljesít szolgálatot. A ROAF szerint hétfő este is, 22 óra után egy kis méretű, kereskedelmi drónnak tűnő, alacsonyan repülő eszközt észleltek a - Konstanca város civil légi forgalmát és az 57-es számú légitámaszpontot is kiszolgáló - repülőtér közelében. Nem sokkal később, éjfélkor egyszerre két hasonló méretű drón repült a környéken. Akkor "elektronikus hadviselési ellenlépéseket" is tettek.

A ROAF felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelmi drónok tiltott légtérben történő röptetése kihágásnak minősül, amelyet a jogszabályok szerint 5000-9000 lej közötti bírsággal sújtanak.



(MTI)