Dróntámadás érte a világ leggazdagabb olajvállalatát (VIDEÓ)

Az olajfeldolgozóban robbanások történtek, és két helyen is hatalmas tűz keletkezett, de emberéletben esett kárról egyelőre nem érkezett jelentés. A támadás a Huraisz olajmező Bukjak helységben lévő, Abkaik nevű feldolgozóüzemét érte a rijádi belügyminisztérium közlése szerint, amelyet az SPA állami hírügynökség idézett. Az Aramco saját leírása szerint a Rijádtól 330 kilométerrel északkeletre található Abkaik "a világ legnagyobb nyersolaj-feldolgozó üzeme". Becslések szerint naponta akár hétmillió hordó olajat is fel tud dolgozni - írta az AP hírügynökség.

Az internetre felkerültek videofelvételek a tüzekről és a füstről, s a felvételeken fegyverropogás is hallatszik. Újságírók nem tudtak közel menni a létesítményhez, hogy képet kapjanak a kárról, mert a szaúdi biztonsági erők nem engedték nekik. A tüzeket nem sokkal később megfékezték - közölte egy szaúdi tisztségviselő a dpa hírügynökség szerint.

A szaúdi állami tévé közölte, hogy a támadás ellenére "az ország olajexportja folyamatos". Az AP megjegyezte, hogy noha a hétvége miatt zárva vannak a tőzsdék, a Brent típusú nyersolaj ára nem változott, valamivel 60 dollár fölött van hordónként.

Az Aramco nem válaszolt a szombati támadással kapcsolatban az AP érdeklődésére. A feldolgozóüzemet már korábban is támadták lázadók, nemcsak a jemeni síita húszik, hanem a szunnita al-Kaida terrorhálózat is megpróbált csapást mérni rá 2006-ban, de nem sikerült. Az AFP hírügynökség szerint öt hónapon belül már harmadszor érte támadás az Aramco valamelyik létesítményét. Az állami vállalat éppen most készül bevezetni részvényeit a tőzsdére.

A húszik katonai szóvivője szombaton délelőtt közölte a lázadók tévéjében, hogy embereik támadták meg 10 drónnal a szaúdi olajterminált. "Jogos reakció" volt ez arra, hogy Szaúd-Arábia egy arab katonai koalíció élén hadjáratot folytat ellenük Jemenben - jelentette ki.

Jemenben 2014 augusztusa óta dúl polgárháború az Irán támogatását élvező húszi lázadók, valamint a Szaúd-Arábia és egyéb arab országok által 2015 óta támogatott, nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz - a Rijádban tartózkodó Abed Rabbó Manszúr Hádihoz - hű erők között.

MTI