DS AG Sport (VI.) liga, 29. forduló: Féltucattal ünnepelték bajnoki címüket a csallóközcsütörtökiek

A csallóközcsütörtökiek féltucattal tették emlékezetessé bajnokavatójukat. Ez volt egyébként a felső-csallóköziek zsinórban 24. veretlen bajnokija.

A legyőzöttek viszont a végéhez közeledő idényben mnég nem örültek győzelemnek. Az egykor felsőbb osztályban is megfordult riválisok párbaját a balonyiak nyerték. Háromszor is vezettek az izsapiak, de a mérkőzésen a diósförgepatonyiak gyűjtötték be a három pontot. Nagy György győztes találata egyébként a 90. percben került a jegyzőkönyvbe. Nagypakán gólarányt javítottak a szentmihályfaiak. A királyfiakarcsaiak egyik találatát a kisudvarnokiak egykori sikerkovácsa, edzője és játékosa Ravasz Tibor szerezte.

Eredmények:

Csallóközcsütörtök–Felsőpatony 6:0 (3:0), g.: Marič (5.), Skuby Tibor (11.), Havlik (33.), Illés (73.), Kalmár (81.), Dužek (85.).

Izsap–Diósförgepatony 3:4 (2:1), g.: Nagy István (3.), Szabó (32.), Dinga (58. – 11-esből), ill. Mezei (27.), Mészáros (58.), Konečný (70.), Nagy György (90.).

Balony–Baka 1:0 (0:0), g.: Dziadovych (76.).

Csallóközkürt–Alistál 4:1 (2:0), g.: Lukovics (32.), Harsányi Dávid (43., 82. (58. – 11-esből), Gaál (64.), ill. Bogyai (77.).

Nyékvárkony–Szap 2:1 (1:1), g.: Kósa Mihály (33. – 11-esből), ill. Jakus (38.).

Nagypaka–Szentmihályfa 0:5 (0:1), g.: Bíró (8., 49., 58., 67.), Rigó (82.).

Gelle–Ekecs-Apácaszakállas 4:1 (2:0), g.: Puha (6.), Tóth (26.), Pőthe (62.), Simon (89.), ill. Torma (70. – 11-esből).

Kisudvarnok–Királyfiakarcsa 2:2 (1:2), g.: Bazsó (35.), Hegyi (79. – 11-esből), ill. Lukács (20.), Ravasz (40.).

A bajnokság állása:

1.Csallóközcsütörtök 29 24 3 2 116:26 75 2. Baka 29 19 5 5 68:30 62 3. Szentmihályfa 29 18 6 5 67:34 60 4. Balony 29 18 4 7 64:34 58 5. Királyfiakarcsa 29 17 6 6 72:32 57 6.Ekecs-A.-Szakállas 29 15 3 11 61:64 48 7. Diósförgepatony 29 11 9 9 57:52 42 8. Csallóközkürt 29 12 5 12 64:47 41 9. Gelle 29 11 6 12 53:42 39 10.Szap 29 11 6 12 52:54 39 11. Nyékvárkony 29 10 4 15 46:71 34 12. Nagypaka 29 9 3 17 51:72 30 13. Alistál 29 8 6 15 48:71 30 14. Izsap 29 5 5 19 40:94 20 15. Kisudvarnok 29 4 4 21 31:106 16 16. Felsőpatony 29 0 5 24 21:82 5

