Dübörgő motorok és rock and roll Bősön

Motordübörgés, fesztiváli hangulat és hamisítatlan rock and roll életérzés! Idén is várják a motorozás és a rock szerelmeseit május 24. és 25. között az immár 17. alkalommal megrendezésre kerülő hagyományos bősi motoros találkozón a bősi Amade parkban. A zenei kínálat ismét színes lesz, emellett további érdekes programokkal készülnek a rendezők, így a motorosok és a nem motorosok egyaránt megtalálhatják a kedvükre valót. Szerezd be már most bérletedet jó áron!