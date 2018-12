Dübörög a tátrai tigris, a gazdasági növekedés idén 4,2%-os lehet

2019-ben a GDP-növekedés elérheti a 4,3%-os csúcsot az új autógyárban beinduló termelésnek köszönhetően. A gazdasági növekedés részben a ciklikus gyengülés hatására 2020-ban 4%-ra, 2021-ben pedig 3,1%-ra lassulhat, amikor várhatóan visszaszorulnak az autóipar kedvező hatásai.

„A szlovákiai makrogazdasági fejleményeket 2018 harmadik negyedévében a mérséklődő külföldi kereslet és az euróövezetben tapasztalható alacsonyabb növekedés befolyásolja” – magyarázta Jozef Makúch, az NBS elnöke. Hozzátette: a szlovák gazdaság ugyanakkor sokat profitált a dinamikus autóexportból, mivel a Szlovákiában gyártott új modellek megfeleltek a szigorúbb kibocsátási szabványoknak, és így nem esett vissza a termelés, ahogy több más európai országban.

A központi bank azt várja, hogy a termelési kapacitás növekedése tükröződni fog az erőteljesebb hazai keresletben is, amennyiben a bevételeknek köszönhetően felgyorsul a magánfogyasztás. A várható gyengébb külföldi kereslet miatt mérsékeltebbre becsülik az export dinamikáját, melynek következtében az előző előrejelzéshez képest 2019-re gyengébb gazdasági növekedést jósolnak.

A munkaerőpiac alakulására a központi bank szerint a foglalkoztatás növekedésének mérsékelt lassulása jellemző, ami elsősorban a munkaerőhiánnyal van összefüggésben. „Az egyre nagyobb munkaerő-kereslet a bérek emelésében nyilvánul meg, ehhez jelentős mértékben hozzájárul az állami szektor is. Középtávon ennek a hatásnak a visszaszorulása után, illetve a gazdasági növekedés mérséklődése következtében fokozatosan a bérek emelkedése is lassulni fog” – mondta az NBS elnöke. Hasonló fejlemények várhatók a foglalkoztatás terén is. A munkaerő-piaci feszültség és a negatív demográfiai fejlődés következtében nehezebb lesz betölteni a munkahelyeket, annak ellenére is, hogy 2021-re a munkanélküliségi ráta várhatóan 5,5%-ra csökken. Az infláció mértéke idén elérheti a 2,6%-hoz közeli szintet.

TASR