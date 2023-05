Dulakodni kezdett az utasokkal, egy volt tengerészgyalogos megfojtotta a Michael Jackson-imitátort (VIDEÓ)

Fojtogatás következtében meghalt egy férfi, akivel dulakodni kezdtek utastársai, miután agresszív módon hangoskodott a New York-i metró egyik szerelvényén - közölte szerdán a rendőrség.

A Michael Jackson-imitátorként ismert harmincéves, fekete bőrű Jordan Neely az Associated Press amerikai hírügynökség beszámolója szerint feltűnő jelensége volt New York Manhattan városrészének, mivel rendszeresen szórakoztatta a tömegközlekedési járatok utazóközönségét és a Times Square közlekedési csomópontjában is gyakran táncolt.

A férfi a szemtanúk, valamint az esetről készült videofelvételek tanúsága szerint az utasokkal kiabálva fel-alá járkált a manhattani metrójárat egyik szerelvényén hétfő délután, amikor három utastársa lefogta, köztük egy veterán tengerészgyalogos, aki fojtófogásként egyik karját szorosan a férfi nyaka köré szorította.

A dulakodásról közzétett egyik videón látszik, hogy a Neely alatt fekvő veterán katona percekig tartja szorításban a fogásból sikertelenül kiszabadulni igyekvő férfit, miközben egy másik utas a karjait, egy harmadik pedig a vállát préseli. A fojtófogásban eszméletét vesztő Neelyt nem sokkal később a kórházban holttá nyilvánították. A halottkém jelentése szerint Neely a fojtogatás következtében vesztette életét.

Az egykori tengerészgyalogost - egy 24 éves fehér férfit, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra - őrizetbe vették, majd elengedték, mivel - egyelőre - nem indítottak ellene eljárást. A manhattani kerületi ügyészség ugyanakkor bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot rendelt el az ügyben.

A szemtanúk beszámolóiból, illetve az azokat megerősítő rendőri jelentésből nem derül ki, hogy pontosan mi váltotta ki a dulakodást Neely és az utasok között. Juan Alberto Vazquez, az esetet rögzítő szabadúszó újságíró a The New York Post című lapnak azt mondta, hogy a férfi "agresszív módon" kiabált az utasokkal, miközben éhségre és szomjúságra panaszkodott, de nem támadt rá senkire.