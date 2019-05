Duna Menti Tavasz: A királyhelmeciek könnyeket csaltak a szemekbe

Lezajlott a Duna Menti Tavasz második versenynapja. A szerdai felhozatal, ami a produkciókat illeti, eléggé vegyes volt, ugyanis bábelőadások, szerkesztett játékok és színjátszó produkciók is megelevenedtek a színpadon.

A délelőtt első versenyblokkjában a bábosoké volt a főszerep, ahol elsőként az újonc diósförgepatonyi alapiskola Csipcsirippek bábcsoportja adta elő a Sün Balázs című verses mesét. Utánuk a kisgéresi Mustármag Bábcsoport következett 3+1 című bábjátékával, majd a sort a pozsonyi Iciri-Piciri Bábcsoport Az ördögkirály leánya című bábos meséje zárta.

A második versenyblokkban már a szerkesztett játékoké volt a szín, ahol elsőként a bélyi gyerekek Gyöngyöcske Gyermekcsoportja lépett a színpadra Évszakok — játékok, szokások című műsorával. Utánuk a Malac Julcsa című palóc mese feldolgozását láthatta a közönség a tornaljai Kincskeresők Színjátszó Csoport előadásában, végül pedig a szenciek Kincskereső Rigó Színpadának produkciója zárta a délelőtti előadássorozatot Játékos versek, verses játékok című műsorával.

Délután ismét három előadást láthatott a közönség, elsőként az ipolysági Búzácska Gyermekcsoportjának Méhek a vonaton címet viselő műsorát, majd a királyhelmeci Varázskerék Doja, a cigánytündér című népmese-feldolgozás színpadi változatát. A produkció többeknek könnyeket csalt a szemébe, melyek természetesen az öröm könnyei voltak. A királyhelmeci Speciális Iskola gyermekei mintha színpadra termettek volna, néhány évvel ezelőtti, még kissé bátortalan előadásukhoz képest hatalmas fejlődésen mentek keresztül az eltelt néhány évben, és játékukkal nem csak a közönség, de a zsűri tetszését is elnyerték. Előadásuk után is kiváló szórakozást nyújtottak a nap utolsó fellépői, az ipolysági Csillag-szóró Színjátszó Csoport tagjai Kendőzetlenül című színpadi játékukkal. A darab érdekessége, hogy rendezője és egyik szereplője is egy 8. osztályos tanuló, Gajdács Zsuzsanna.

Csütörtökön, a DMT harmadik versenynapján színjátszó és szerkesztett játék versenyműsorok várják az érdeklődőket a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében reggel fél kilenctől egészen délután kettőig. A versenyműsorok végeztével az épület előtti Mesevárosban pedig különböző szórakoztató előadások és kézművesfoglalkozásokra invitálják a gyerekeket a szervezők.

(alsa)