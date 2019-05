Dunai hajóbaleset: A Duna teljes déli szakaszán folyik az eltűntek felkutatása, nagyon kockázatos a merülés

Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban. A balesetnek eddig hét halálos áldozata van. A rendőrség azt közölte, hogy elhúzódó kutatásra készülnek a Duna Lánchíd alatti teljes magyar szakaszán. Sajtóértesülések szerint egy búvár csütörtök este néhány percre lemerült a roncshoz.

Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Dunán Budapesten idegenvezetőikkel. Hajójuk - fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel - egy nagyméretű luxushajóval ütközött össze és elsüllyedt a Margit hídnál.

Az M1 aktuális csatornán csütörtök délután a Híradóban azt mondták, már csak egy bordatöréses embert kezelnek kórházban, a többieket hazaengedték.

A rendőrség azt közölte, hogy vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó veszélyeztetése miatt indítottak büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. A balesetről videofelvételek készültek, a rendőrök értelmezése szerint ezeken az látszik, hogy a kis sétahajó befordult a nagy elé.

A rendőrség később azt közölte, hogy a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakembereinek tapasztalatai szerint elhúzódó kutatás várható a szerdai dunai hajóbaleset után. A keresést nehezíti a magas, továbbra is emelkedő vízállás, a folyó nagyon erős sodrása, és a rossz látási viszonyok. A közlemény szerint minél alacsonyabb a vízhőmérséklet, annál gyorsabban hűl ki az emberi test és annál később kerül a víz felszínére. A kutatás szempontjából az is meghatározó, hogy a bajba jutott ember hol esett a folyóba; ha a sodorvonalban akkor rövid idő alatt nagy távolságot tehet meg a teste. Azok, akik a süllyedéskor a hajóban rekedtek vagy alá szorultak, csak a Hableány kiemelése után kerülhetnek elő.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is, és a Duna teljes déli szakaszán folyik az eltűntek felkutatása. A Margit hídnál pontonhidat építenek ki, amelyről a búvárok indíthatják a merülést a hajóroncshoz. A mentést a Műegyetem hajózási mérnökei is segítik.

Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt az eltűnt dél-koreai turisták mentésében. Az elnök kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el, később pedig bejelentették, hogy Kang Kjung Vha külügyminiszter vezetésével 18 tagú operatív csoport indul csütörtökön Budapestre, és küldenek egy 13 tagú mentőcsoportot is, zömmel búvárokat.

A Very Good Tour dél-koreai utazási iroda tudatta, hogy a balesetet szenvedettek 38 hozzátartozója úton van Budapestre, és pénteken megérkezik. Pénteken Szijjártó Péter a baleset helyszínen fogadja majd Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminisztert.

Egy iparibúvár-szakértő szerint több nap, de akár egy hét is eltelhet, mire kiemelhetik a szerda este a Dunába süllyedt sétahajó roncsait.

Sopronyi Richárd, a Diving Island Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-nek elmondta, a Duna árad, és az előrejelzések szerint ez akár jövő keddig így maradhat. A Duna vízszintje most két méterrel magasabb annál a megengedett mértéknél, amekkoránál még dolgozhatnak a búvárok - fűzte hozzá.

Czakó László búvár az M1 aktuális csatornának azt mondta,

nagyon kockázatos a merülés; a körülmények miatt annyira veszélyes a művelet, hogy csak olyanok mehetnek le, akiknek nagy a tapasztalatuk.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az M1-en közölte: a vízhozam a baleset idején és csütörtök délelőtt is másodpercenként 4000-4500 köbméter volt, ami a normális mennyiség duplája. Felidézte, hogy a vízügy a baleset miatt harmadfokú készültségnek megfelelő figyelőszolgálatot rendelt el, éjjel-nappal fokozott számban figyelik a folyót, és négy hajóval is kint vannak a vízen.



(MTI/para)