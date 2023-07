Dunai kikötőket bombáztak az oroszok (VIDEÓ)

A Duna az ukrán gabonaexport számára egy kevésbé jelentős útvonalat jelent, amelyik a Fekete-tenger alternatívájaként működik.

Az utóbbi időben Oroszország Ukrajna déli részét támadja, főleg azóta, hogy Moszkva bejelentette, egy év után felfüggeszti részvételét a fekete-tengeri gabonamegállapodásokban. Moszkva az egyezmény felmondása óta folyamatosan támadja az ukrán gabonaexport infrastruktúráját, rendszeresen bombázza a két legnagyobb megmaradt Ukrán tengeri kikötővárost, Odesszát és Mikolajivot. Az elmúlt egy hét bombázásaiban ukrán közlés szerint már 60 ezer tonnányi gabonát semmisítettek meg az orosz légicsapások.

Az ENSZ ismételten a fekete-tengeri gabonaegyezmény helyreállítására szólított fel, és Kína is arra hívta fel az orosz és ukrán felet, hogy sürgősen indítsák újra a gabonaexportot. Sokan attól tartanak, hogy az orosz döntés tovább rontja a szegényebb országok élelmezési helyzetét.

#Russian invaders attacked one of the #Danube ports with drones. No casualties have been reported. pic.twitter.com/75emceI1Bu