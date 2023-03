DUNASZERDAHELY, AG SPORT (VII.) LIGA, 17. forduló: Szapon emberhátrányban győzött a Balony

A csilizköziek presztízscsatáján vesztes állásból fordítva, emberhátrányban gyűjtötte be a három pontot a mezőny balonyi listavezetője. Meglepetést keltett a bakaiak nyékvárkonyi sikere. A pozsonyeperjesiek győzelmükkel teljesítették az elvárásokat, az egykor felsőbb osztályban is megfordult ellenfelek (Diósförgepatony, Csallóközkürt) megmérettetésén gólképtelenek voltak a futballisták. A kisudvarnokiak elleni összecsapáson Vlk Rajmund triplájának (is) köszönhetően gólarányt javítottak a vásárútiak.