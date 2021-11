Dunaszerdahely épphogy megúszta a bordó besorolást, de a magas átoltottság nélkül már szinte fekete volna

Jelentősebben megnőtt a hétnapos súlyozott incidencia, tehát az új koronavírusos esetek előfordulása a lakosságszámhoz viszonyítva, figyelembe véve, hogy közülük mennyi a fiatalkorú.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Vörös Teréztől a Regionális Közegészségügyi Hivatal epidemiológiai osztályának vezetőjétől megtudtuk, hogy az elmúlt héten összesen 438 új fertőzöttet azonosítottak a Dunaszerdahelyi járásban PCR-, illetve antigéntesztekkel együtt. Ez a szám 24%-kal magasabb, mint az egy héttel korábbi 353 új koronavírusos eset (az akkori növekmény 30%-os volt).

Vörös Teréz közölte azt is, hogy tovább nőtt az átoltottság az 50 év felettiek körében, és már elérte a 76,1%-ot (egy héttel korábban 75,3% volt).

A 7 napos súlyozott incidencia a múlt héten 242-re emelkedett az azt megelőző heti 211-ről. 250 felett a Covid-automata szerint egy járás már fekete besorolás alá kell essen, a Dunaszerdahelyi járás viszont az 50 év felettiek magas átoltottsági arányából kifolyólag két kategóriát is javíthatna. A higiénikusok ugyanakkor már hosszabb távon csupán egy kategóriás javítást javasolnak. Vörös Teréz ezt már korábban a járvány gyors közösségi terjedésével indokolta.

Tehát a magas átoltottság miatt maradhat a Dunaszerdahelyi járás a jövő héttől is a piros zónában, noha a 242-es incidencia bordó besorolást indokolna. Ha viszont az aktuális héten előforduló új esetek súlyozott száma meghaladja a 250-et, előfordulhat, hogy a november 22-ével kezdődő héttől már bordó besorolásba kerül Dunaszerdahely is.

A 438 újonnan azonosított fertőzöttből egyébként 276-an nem voltak beoltva, ami 63%-os arányt jelent.

Az új fertőzöttek között volt ugyanakkor 96 fiatalkorú (előző héten 101), valamint 22 idős (65 év feletti - előző héten 27).

A PCR- és az antigéntesztek pozitivitása is nőtt az előző hetihez képest. Az elmúlt héten a Dunaszerdahelyi járásban elvégzett PCR-tesztek 17,88%-a volt pozitív, egy héttel korábban még 15,83%, az antigéntesztek esetében 4,4%-ra nőtt a pozitív arány az előző heti 1,89% után. A kettő közötti pozitivitási különbség azzal is magyarázható, hogy PCR-tesztre jórészt azokat küldik, akiknél már felmerül, hogy fertőzöttek lehetnek, így értelemszerűen közülük többen lesznek pozitívak, mint olyanok közt, akiknek különböző okokból negatív tesztre van szükségük, és ezért végeztetnek el antigéntesztet.Megtudtuk tőle egyúttal azt is, hogy az elmúlt héten 9 alapiskolai és 3 középiskolai osztály, illetve 3 óvodai csoport volt karanténban.

(SzT)