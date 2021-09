Dunaszerdahely legmagasabb pontjainak egyikét tesztelték a tűzoltók

Az egyik rózsaligeti tízszintes lakóház egyikénél gyakorlatoztak nagy erőkkel a járási hivatásos és önkéntes tűzoltók pénteken délelőtt.

Süke Attila bevetési parancsnoktól megtudtuk, hogy egy tűzesetet szimuláltak, amely egy tízemeletes lakóház legfelső szintjén keletkezett, miközben a lakásban három sérült személy is található. E célból a dunaszerdahelyi állomáson kívül Somorjáról is hívtak segítséget, valamint bekapcsolódtak a mentési munkálatokba a dióspatonyi önkéntes tűzoltók is.

A dunaszerdahelyi tűzoltók egy emelőkosaras autóval szálltak ki a helyszínre, mellyel mintegy 30 méter magasba is képesek feljutni kívülről. Rajtuk kívül két ciszternás autó, valamint egy csapatszállító autó érkezett a helyszínre. A többi tűzoltó bentről, a lépcsőházon keresztül közelítette meg a kigyulladt lakást. Ilyen esetben természetesen evakuálásra is szükség lehet, hiszen a füst szétterjedhet a lépcsőházban, illetve a többi lakóegységben, a tűzoltók erre az eshetőségre is felkészültek.

Hodosi Tibor, a járási tűzoltók bevetési egységeinek parancsnoka kérdésünkre elmondta, hogy egy tervezett és előírt gyakorlatról volt szó, mely során az egységek rugalmasságát és készségeit mérik fel, hogy ha éles bevetésre kerül sor, gördülékenyebben haladjon a mentés.

