Dunaszerdahely melletti földekért folyt a harc, az SNS mohósága miatt Gál 50 ezer eurót és vadászterületet kérhetett

Néhány napja arról számoltunk be, hogy kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt eljárást indítottak Gál Gábor hidas expolitikus ellen. Az Aktuality keddi cikke arról számol be, hogy az előző kormány idején milyen korrupciós csatározások folyhattak a Szlovák Földalapnál a Híd és az SNS között.

Fotó: TASR

A múlt héten a hatóságok meggyanúsították Gál Gábort, a Híd korábbi képviselőjét, aki 2018-ban búcsút intett a parlamentnek, és átült az igazságügyi miniszteri székbe. Ebben a legújabb ügyben olyan ismerős "arcok" bukkannak fel, mint például Martin Kvietik, aki a kedden a bíróságon tárgyalt Állattenyésztő ügy (Dobytkár) egyik főszereplője, és arról is ismert, hogy a Smer-SNS-Híd kormányzat idején a nemzetiek "pénzembereként" tevékenykedett.

A lap beszámol arról, hogy az egész eset 2017-ben kezdődött, amikor a Csallóközben tevékenykedő Medzičiližie nevezetű részvénytársaság úgy döntött, hogy a Szlovák Földalaptól (SPF) Dunaszerdahely környékén mezőgazdasági területet akar bérelni. Az intézőember szerepet egy bizonyos Ján Gajan vitte, aki most a rendőrséggel együttműködik és segít felgöngyölni az Állattenyésztő ügyet is. Ennek a Gajannak az embere ettől a cégtől elkért 240 ezer eurót. Hogy miért pont ennyit? A rendőrségi dokumentumokból az derül ki, hogy az ilyen ügyletnek rögzített volt az ára: minden elintézett hektárért 200 eurót kellett fizetni. Egyszerű számítással meg kijön az, hogy a nevezett csilizközi cég 1200 hektárt szeretett volna kibulizni magának.

A földalapban is tudták, ilyenkor mi a teendő: a befolyt kenőpénz szépen kettéosztották - az egyik fele ment az SPF igazgatótanácsának, és a másik fele meg a vezetőségnek. De most megakadt ez a folyamat, mert az ügyletbe bejelentkezett egy másik szereplő is.

A Carrot SK cég szintén szemet vetett ugyanarra a telekre. Ebben a társaságban állítólag rejtett részesedése volt Gál Gábornak, aki ekkor még a Híd parlamenti képviselőjeként dolgozott. A rendőrség most azt mondja, abban az időben a földalapban betöltendő pozíciókon az SNS és a Híd osztozott, és így, hogy az ajtón kopogtatott a Carrot, világossá vált, hogy körvonalazódik egy konfliktus.

Ugyanis Boris Brunner, az SFP hidas igazgatóhelyettese nem írta alá a Medzičiližie cég bérleti szerződését, annak ellenére sem, hogy arra a tanács már korábban rábólintott. A bűnbánó Gajan úgy tudja, ez azért történt így, mert erre Gál kérte meg Brunnert. Mindezt azért, mivel a képviselő úgy mérte fel, hogy a vártnál kevesebb hasznot tud húzni a földalapnál, közben meg az SNS jól megszedhette magát. Így aztán ennél az esetnél ütközött egymásba az SNS érdekeit képviselő Kvietik és Gál Gábor.

Gajan felkereste Brunnert, hogy miként oldható meg a helyzet, és azt a tanácsot kapta, hogy vagy ő, vagy Kvietik találkozzon személyesen Gállal. Mivel az SNS-es oligarchának nem fűlt a foga egy ilyen találkozóra, Gált Gajan kereste fel. Erre

a találkozóra Gál parlamenti irodájában került sor. A bűnbánó jogász azt mondja, Gál 50 ezer eurót kért azért, hogy az embere ne blokkolja tovább a csilizközi cég bérleti ügyét. De nem csupán azt. A politikus a Carrot cég számára részesedést is igényelt a tárgyalt csallóközi földterületből. És bónuszként két vadászterületet is megkívánt, hiszen az ilyen tipusú kéréseket az SNS-en keresztül amúgy is Kvietik intézte.

Az igényei felsorolásakor Gál arra hivatkozott, hogy a 2016-os választások után milyen egyezségek születtek az SPF-el kapcsolatban és neki olyan érzése lehetett, hogy a Híd pártot kisemmizte az SNS.

A két cég aztán megegyezett egymással, Gál meg - a tanúk elmondása szerint - a parlamenti irodájában átvette a már említett 50 ezer eurót. Gajan szerint ez akkor történt, amikor Gál már az igazságügyi miniszteri poszt várományosává vált. Gál Gábor elutasítja a gyanúsítást, és az egészet kitalációnak tartja.

Az SPF korábbi vezetője, Adriana Šklíbová a rendőrségen azt vallotta, hogy akkoriban a földalapnál a konfliktus annyira kiéleződött, hogy a mezőgazdasági minisztre, az SNS-es Gabriela Matečná is próbálta jobb belátásra bírni Gált, de ez nem sikerült neki. Az azóta exminiszterré váló politikus viszont tagadja, hogy foglalkozott volna a belharcok miatt zajos földalap esetével.

Szlovákia egyik legnagyobb visszhangot kiváltott botrányának, az Állattenyésztő ügynek a bírósági tárgyalása idén februárban kezdődött. Az ügy két fő gyanúsítottja a nyitrai oligarcha, Norbert Bödör, valamint Kvietik. Rajtuk kívül további vállalkozók, egykori tisztségviselők és jogászok szerepelnek vádlottként az ügyben. Az Aktuality.sk szerint köztük van a Agrárkifizető Ügynökség (PPA) két volt igazgatója is. A rendőrség több mint 10 millió euró értékű kenőpénzekről tud. A bizonyítékok között van több együttműködő gyanúsított vallomása, de sikeresen kinyomozták a magán- és vállalati számlákon történő pénzfolyamatokat is.

(Aktuality/para)