Dunaszerdahely szigorúbb eljárást szorgalmaz, Nagyudvarnok viszont nem kér a balázsfai beruházásból

Megkérdeztük a környező települések polgármestereit arról, hogyan viszonyulnak a Hegyétéhez tartozó Balázsfán megvalósítandó megaberuházáshoz, mely bizonyos mértékben mindkét település lakosainak életét befolyásolja.

Elsősorban természetesen a nagyudvarnokiakét, akik a település Balázsfa felőli oldalán élnek, hiszen lényegében házaik tövében valósulna meg a hatalmas projekt, melynek kapcsán petíciójukat már eljuttatták a hegyétei önkormányzathoz, hogy a csütörtöki plénumon foglalkozhassanak vele.

„Nekünk ugyanaz a kifogásunk, mint a lakosoknak. A lakosok érdekeit képviseljük – reagált érdeklődésünkre Ürögi János, Nagyudvarnok polgármestere – A falu nem kéri ezt a létesítményt, mivel csak gondot okoz nekünk és a lakosoknak is, a községnek pedig semmilyen haszna nem származik belőle.”

Ürögi közlése szerint észrevételeiket eljuttatták a járási hivatal környezetvédelmi szakosztályához, mely elbírálja a Panattoni vállalat által benyújtott projektet környezetvédelmi szempontból.

Bokros Ferenc hegyétei polgármester korábbi megkeresésünkre azzal érvelt a beruházás helyszíne mellett, hogy 2007-től jogerős falufejlesztési tervvel rendelkeznek, melyben ipari övezetként jelölik meg az érintett terüetet, miközben Nagyudvarnok egészen az utóbbi évekig nem rendelkezett ilyen területrendezési tervvel.

Korábban Bindics Zsolt, a petíció egyik nagyudvarnoki kezdeményezője, és most Ürögi János is azzal érvelt, hogy 2004-től viszont Nagyudvarnoknak ezen a kérdéses részén már családi házak álltak, és ezt a hegyétei önkormányzatnak is figyelembe kellett volna vennie.

„Akkoriban még nem én voltam a polgármester, a falufejlesztési tervet valóban csak 2016-ban kezdtük előkészíteni, és 2017-ben vagy 2018-ban lett jogerős. 2000 lakos alatt nincs szükség rá, viszont azt követően, hogy két hektár szántóföldet kivettünk a földalapból beépítés céljából, felszólítottak a hatóságok, hogy készítsünk falufejlesztési tervet” – mondta.

Nagyudvarnokot nemcsak a kérdéses részén, de a rajta keresztülvezető 507-es úton várhatóan megnövekvő forgalom miatt is érinti a beruházás. A Panattoni logisztikai központjának bejárata ugyanis az ún. kürti úton helyezkedne majd el (noha Hegyéte feltétele, hogy a vasút felől is legyen egy, és ennek tervezését a vállalat is megerősítette kérdésünkre), emiatt az oda érkező és onnan távozó kamionforgalom bizonyos része, amely Galánta felé veszi az irányt, a legnagyobb valószínűség szerint áthalad majd Nagyudvarnokon.

„Azt mondják, 30%-kal is megnőhet a kamionforgalom a községben, és ez, illetve az ebből adódó zaj nagyon megterhelne bennünket” – hangsúlyozta Ürögi.

Visszafogottabban nyilatkozott az ügyben Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere. A kamionforgalom megnövekedése Dunaszerdahely keleti szélét érintené, ugyanis a kamionok lényegében minden irányba (Pozsony, Komárom, Galánta) a várost is érintve, a Tescónál véget érő átkötőúton juthatnak el a leggyorsabban.

Hájos közölte, hogy a képviselő-testület építészeti szakbizottsága foglalkozott a témával.

„A bizottság javaslatot tett, hogy Dunaszerdahely város nevében egy olyan véleményt fogalmazzanak meg a Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztályára, mely szerint városunk kéri a magasabb szintű környezetvédelmi hatástanulmány, illetve egy közlekedési tanulmány kidolgozását” – szögezte le.

Ez utóbbi tárgya szavai szerint többek között a III/1395-ös megyei fenntartású közút, az említett út és a II. János Pál út kereszteződése, a II. János Pál út és az II/507-es út kereszteződése, valamint a Tesco melletti út és a II/572-es út kereszteződésének a terhelése lenne.

Pillanatnyilag a környezeti hatásokat vizsgáló eljárás alatt van az amerikai hátterű Panattoni Slovakia Development s. r. o. projektje, mely egy kb. 29 hektáros területen 135 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai központot létesítene a Hegyétéhez tartozó Balázsfa iparinak minősített övezetében. Bokros Ferenc, Hegyéte polgármestere óriási lehetőséget lát a tervezett parkban, amelynek egyik vége viszont hozzávetőlegesen 25-30 méterre lenne a nagyudvarnoki családi házas övezet szélétől, az utolsó házaktól, és ezt az ott lakók életminőségükre, illetve egészségükre mért csapásként értékelik, emiatt civil aktivistákkal együtt petíciót is indítottak. Minderről bővebben ITT írtunk. ITT pedig arról, hogy a Panattoni vállalat hogyan reagált a petícióra, illetve mivel érvelt a beruházás mellett.

