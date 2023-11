Dunaszerdahely a terrorizmus és erőszak ellen – a zsidó hitközség a Hamász túszainak szabadon bocsátásáért tüntetett

Dunaszerdahely a terrorizmus és erőszak ellen címmel tartott békés demonstrációt a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség vasárnap délután a Csaplár Benedek VMK előtt.

Az eseményen mintegy 40 fő jelent meg, akik részvételét a hitközség vezetője, Schwartz József köszönte meg mindazok nevében, akik a Hamász terroristáinak október 7-i kiterjedt mészárlása vagy a világon elkövetett összes terrortámadás során életüket vesztették.

„Izrael és a világ összes zsidója nevében, azok nevében, akik elítélik az antiszemitizmust és a terrorizmust. Az egész világ nevében, mert az október 7-i terrortámadás nemcsak a zsidókat és az arabokat érinti, a terroristák nem zsidókat válogattak és öltek, hanem mindenkit, más vallásúakat is, kegyetlenül. Olyan embereket, akik nem is voltak Izrael állampolgárai” – figyelmeztetett.

Hozzátette, a világ vezetői közül sokan ezt nem akarják elismerni. „Csendben várják, hogy Izrael végezzen a terroristákkal és mindenki helyett elvégezze a piszkos munkát. Az ártatlan civil áldozatok mögé rejtőznek, akik az Izrael által az elraboltak kiszabadítására és terroristák megsemmisítésére irányuló katonai műveletek során haltak meg. Akiket a terroristák élő pajzsként használnak. A saját népüket” – folytatta Schwartz József, felhívva a figyelmet arra, hogy Izrael minden katonai művelete előtt figyelmezteti a polgári lakosságot, hogy hagyja el a tervezett támadásának helyszíneit. „A Hamász ezt nem engedi. Nem engedik, hogy a civilek elhagyják ezeket a helyeket. A civil áldozatok számát terrorista propagandájukra használják fel” – húzta alá.

Figyelmeztetett, hogy a terroristák civilek mögött bujkálnak, eltakarják az arcukat és feláldozzák a népüket, hogy magukat mentsék. „Ma reggel láttam egy videót, melyet a Hamász tett közzé egy közösségi oldalon. Ezen a videón a Hamász tagjai kísérik a túszokat, épp adják át őket a Vöröskeresztnek, szépen bánnak velük, udvariasak, búcsúznak tőlük, integetnek. A túszok visszaintegetnek. Kell integetniük, ki nem integetne? Az az ötletem támadt, hogy a Hamász ezt a videót turistahirdetésre használhatná, támogatóinak és minden zsidóellenes embernek. Fekete maszkot viselő terroristák a világ minden tájáról csábítanák a turistákat, a 49 nap a Hamász fogságában elnevezésű palesztin túrára” – elmélkedett.

Emlékeztetett arra is, hogy a zsidó vallás az egyik legrégebbi a világon, közel 4500 éves múltra tekint vissza. „Tisztelni és segíteni kell, nem a pusztulására törekedni. Azért vagyunk ma itt, hogy felszólítsuk a világ minden országát és emberét, tiltsák meg Izrael állam elpusztításának, a zsidók világból való kiirtásának gondolatát. Sajnos ezzel évezredek óta próbálkoznak, nem tudjuk miért. Mi nem akarunk mást, csak adni a világnak” – hangsúlyozta, majd arról beszélt, hogy a zsidó vallás ősapjának, Ábrahámnak köszönhető az egyistenhit, és ez a kereszténység, de az iszlám alapja is. Beszélt arról is, hogy a zsidó nép a világnak csupán a 0,23%-át alkotja, az eddig kiosztott 965 Nobel-díjból viszont közel 300-at zsidó gyökerekkel rendelkező személy kapott.

A békés tüntetés végén Feldmár Tibor doktor, a hitközség tagja mondta el a kádist, egy ősi zsidó imát, a dunaszerdahelyi Hit Gyülekezete tagja, Tóth Jenő pedig zsoltárokat olvasott. A jelenlévők gyertyagyújtással és kövek elhelyezésével róhatták le tiszteletüket az áldozatok emléke előtt.

(SzT)