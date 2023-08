Dunaszerdahely testvérvárosában is járt Zelenszkij

Az ukrán elnök szerdán váratlan látogatást tett a kárpátaljai Ungváron, valamint Beregszászon, Dunaszerdahely testvérvárosában.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AP/TASR)

Volodimir Zelenszkij érkezését biztonsági okokból csak néhány órával korábban jelentették be, de így is sokan összegyűltek az utcákon, hogy köszöntsék az ukrán elnököt - számolt be róla a Telex.

Beregszászon találkozott a polgármesterrel, Babják Zoltánnal, valamint a magyar közösség képviselőivel és katonai vezetőkkel. A találkozón ott volt Ukrajna leendő magyarországi nagykövete, Sándor Fegyir is, akinek a befogadó nyilatkozatát március óta nem írta alá Novák Katalin köztársasági elnök, így még nem foglalhatja el nagyköveti posztját Budapesten.

A Telex videója a helyszínről:

Zelenszkij később egy videoüzenetet tett közzé a körútjáról, melybe hosszú és mozgalmas napként írta le, mely során Kárpátalja biztonsági és szociális helyzetéről tanácskoztak.

Köszönöm minden kárpátaljainak, aki Ukrajna javáért dolgozik, és segít közelebb hozni a győzelmünket!” – mondta a videóban.

