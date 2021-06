Dunaszerdahelyen kevesen szavaztak Kotlebára, és ez meg is látszik azon, mennyien oltatták be magukat

Ha most jelentkezne be Pozsonyban oltásra, és nem tartozik a veszélyeztetettek körébe, akkor néhány hetet is várakoznia kell, hogy sorra kerüljön, hiszen annyian szeretnék magukat beoltatni a fővárosban. Nem is csoda, hogy a pozsonyiak vakcinaturizmusra adták a fejüket, és az ország egyéb régióiba utaznak, hogy hamarabb megkapják a vakcinát. Ahol Marian Kotleba pártja, az oltást nyíltan elutasító ĽSNS jó eredményt ért el, ott az oltási hajlandóság is alacsonyabb.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Ha a fővárosiak a Közép-Szlovákia déli vidékein jelentkeznek be vakcinára, szinte kapásból kapnak időpontot. Pozsonyban már 41 százalékos a lakosság beoltottsága, de vannak olyan régiók, például a Poltári, vagy Csadcai járás, ahol ez az adat 15-16 százalékos csupán. Ezeket a járásokat, valamint a Nagyrőceit (21,1 százalék), a Gelnicait (18 százalék), a Krupinait (21,1 százalék), de akár a Rimaszombatit (18,3 százalék) is nem csupán az köti össze, hogy kevesen érdeklődnek a koronavírus elleni oltás iránt. Ezekben a régiókban a tavalyi parlamenti választásokkor az országos eredményhez képest nagyobb támogatást gyűjtött be a szélsőséges ĽSNS, amelyik nyíltan oltásellenes retorikát folytat. Hiszen míg országosan 8 százaléknál valamivel kevesebbet értek el Kotlebáék, a Poltári (16,3 százalék), vagy Csadcai járásban (13,5 százalék) sokkal többet, ahogy Nagyrőcén (13,1 százalék), a Gelnicán (14,5 százalék) vagy a Krupinai járásban (17 százalék) is.

Azt tudni lehettet korábbi felmérések alapján, hogy a Kotleba-féle párt támogatói közül aránytalanul sokan elutasítják az oltóanyagot. Felmerülhet a szociológiai dilemma, hogy vajon a választók hozzáállása formálja a párt álláspontját, vagy éppen fordítva, a politikai tömörülés véleménye befolyásolja a választópolgárok meggyőződését. Valószínűleg kétirányú befolyásolásról van szó. Az ĽSNS az oltásellenes retorikájával és a dezinformációs kampányával sokakat meggyőzhetett a kotlebás "igazságról". A másik oldalon viszont a párt szavazóinak zöme már korábban is ellenezhették a vakcinát, mert nem tegnap kezdték fogyasztani fakenews híreket és az ĽSNS hozzáigazította az álláspontját a támogatói véleményéhez.

A témához illeszkedik egy csütörtöki cikkünk is, miszerint azokban az országokban, ahol kevesebben értenek egyet azzal az összeesküvés-elmélettel, hogy a koronavírus nem is létezik, és csalás az egész, magasabb az oltási hajlandóság.

Érdekességként jegyezzük meg, hogy a Dunaszerdahelyi járásban 34,5 százalékos, Galántai járásban 24,7 százalékos, a Komáromi járásban 26,4 százalékos, az Érsekújvári járásban pedig 23,1 százalékos a beoltottsági arány és ezekben a járásokban az országos eredménynél kevesebb szavazatot kaptak Kotlebáék (DS -1,4 százalék, GA-5,4 százalék, KN- 2,8 százalék, NZ -7 százalék)

(DenníkN/para)