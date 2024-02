Dunaszerdahelyen mutatja be új lemezét a Fonogram-díjas formáció

A 2016 óta aktív, a hazai zenei formációk közül az egyik legkomolyabb külföldi jelenléttel rendelkező ambient elektronikus pop duó újabb érzelmi tripre hívja hallgatóit friss albumukkal, az Apriorival.

Fotók: Belau

Mind a Colourwave, mind a The Odyssey alkotói koncepciója során meghatározó lelki vetületet jelentett az önmegismerés és a tudatosság jelentőségének közvetítése "utaztató" dalszövegein és távoli kultúrákat idéző hangzásvilágán keresztül. Az új lemez mögötti elgondolás egyszerre tiszteleg a korábbi albumok ezen érzelmi vonalvezetése és inspirációja, illetve dal- és album szerkezeti felépítése előtt légies, természeti hangokban gazdag, lelket melengető atmoszférájával, mintha csak csukott szemmel élveznénk a nyári nap melegét a tengerparton.

Az Apriori folytatja az utazást a Belau univerzumában, a korábbiaknál sokkal szenzitívebb és éteri szinteken - megnyugtató kikötőt jelentve minden olyan hallgatónak, aki most keresi az életbe vetett hitét és készen áll a végtelenség megindító befogadására, ezáltal teret adva belső békéje megformálásának. Mind a tíz dal mankót szolgáltat a modern egyén atomizáltság illúziójának feloldására, amihez az albumindító "Oneness" festi fel az ösvényt.

A formáció nyolc esztendős fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt több mint 200 koncertet adtak 25 országban, és neves nemzetközi fesztiválokon játszottak: a Primavera-n, az Electric Castle-on, a Eurosonicon, vagy az amerikai SXSW-n. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit vagy a Rolling Stone. A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak.

A zenekar lemezbemutató turnéján Dunaszerdahelyre látogat február 24-én, ahol különleges látvánnyal, és koncerttel készülnek.



