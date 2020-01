Dunaszerdahelyen nem akármilyen kampányautóval tolják Matovič szekerét

Van, aki meglovagolja, hogy a Malackai járásban regisztrálták a gépkocsiját. Ha már ezáltal adott az első két bötű, az MA, miért ne kapjon a lehetőségen az ellenzéki hordószónok elkötelezett rajongója? Go, Igor, go! - röffenjen be a kampánygépezet! Akár Dunaszerdahely központjában is, ahol ezt a képet lőtték.

Már előre izgulunk, hogy egy bajszos csemadokos pozsonyi mikor gyújtja be a BA-RDOS rakétát. Ahogy arra is kíváncsiak vagyunk, akad-e egy Jókai Mór rajongó lőcsei, aki gondol egy nagyot, és kipakolja verdájára a LE-BOBELA megoldást.

(sp)